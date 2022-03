Servant of the People scalza Sherlock, che non va più in onda su La7. La serie con Benedict Cumberbatch, di solito trasmessa ogni lunedì sulla rete, lascerà stasera il posto al film Giochi di Potere con Harrison Ford, che occupa tutta la fascia della prima serata.

Invece, stando a quanto si apprende, da lunedì 4 aprile partirà in prima visione assoluta, Servant of the People, la serie tv di Volodymyr Zelensky, l’attuale Presidente ucraino. Come vi avevamo annunciato, La7 aveva acquisito in esclusiva i diritti sulla produzione televisiva che vedeva l’ex attore comico vestire i panni di un insegnante di storia al liceo che viene inaspettatamente eletto Presidente in seguito alla diffusione e al successo virale di un suo video in cui denuncia la corruzione nel Paese. Una storia incredibile, che segnava già il destino di Zelensky. Infatti, il 20 maggio del 2019 sarebbe stato eletto Presidente dell’Ucraina.

Prodotta da Kvartal 95 e trasmessa in prima tv dalla Rete televisiva ucraina 1+1 tra il 2015 e il 2019, la serie tv, il cui titolo originale è Sluha Narodu, ossia “Il servitore del popolo”, è stata interpretata, diretta, ideata e sceneggiata dallo stesso Zelensky. Oggi per il Paese, Servant of the People rappresenta un vero cult televisivo, e va in onda con lo stesso straordinario successo in molti paesi del mondo (è arrivata anche sulla piattaforma Netflix negli Stati Uniti).

Attraverso la sua satira graffiante e feroce, la serie con Zelensky Servant of the People offre, allo stesso tempo, uno squarcio alla cultura ucraina, ed è quindi l’occasione per capire il delicato equilibrio geopolitico, nonché l’attuale conflitto in atto.

Sherlock si interrompe così a inizio terza stagione; i restanti episodi, inclusa la quarta stagione, non sappiamo se e quando torneranno in onda. In ogni caso, sul sito della rete La7 è possibile riguardare gli episodi trasmessi finora.

