Può esserci una serie su Sherlock senza Sherlock? L’ultima follia arriva dalla rete americana CBS, che ha annunciato di essere al lavoro su un potenziale progetto dal titolo Watson, il nome del fidato assistente dell’iconico investigatore.

Questa nuova versione televisiva, che non è stata ancora ordinata, vede al timone Craig Sweeney, produttore di Elementary, ma non mostra alcun collegamento con l’ex serie procedurale della CBS. Se ben ricordate, Elementary (in onda dal 2012 al 2019) raccontava le vicende di Sherlock Holmes, investigatore appena uscito da una clinica di disintossicazione, e della sua assistente, la dottoressa Joan Watson, in chiave moderna e ambientandola a New York, anziché Londra.

Secondo le prime informazioni su Watson, la storia dovrebbe riprendere poco dopo la morte di Sherlock Holmes per mano di Moriarty. In seguito, il dottor John Watson riprende la sua carriera medica come capo di una clinica dedicata al trattamento di malattie genetiche rare, solo per scoprire un sorprendente segreto che lo mette ancora una volta nel mirino di Moriarty – questo seconda la descrizione ufficiale della potenziale serie tv.

La serie su Sherlock (anche se non propriamente incentrata su di lui) dal titolo Watson non è stata ancora ordinata dal canale CBS. Nel caso in cui il network americano dovesse dare il via libera per una serie completa, Watson andrebbe in onda durante la stagione televisiva 2024-2025.

Il personaggio di Sherlock Holmes è stato moltissime volte trasportato sul piccolo e grande schermo. Gli ultimi adattamenti più famosi, oltre al citato Elementary, c’è sicuramente lo Sherlock della BBC. Creato da Steven Moffat, lo show vede Benedict Cumberbatch e Martin Freeman interpretare rispettivamente Sherlock e John in una versione moderna della storia, ambientata a Londra. Della serie tv sono state realizzate quattro stagioni (da anni si parla di una quinta senza effettivamente nulla di concreto) e un film.

