Station 19 4 debutta in chiaro su Canale5, ma l’orario è piuttosto penalizzante: il dramma sui pompieri di Seattle, prodotto dalla ShondaLand di Shonda Rhimes, sarà in onda ogni mercoledì notte intorno alla mezzanotte. Il primo episodio debutta tra il 20 e il 21 luglio, a mezzanotte e dieci, dopo i tre episodi de La Strada del Silenzio trasmessi in prima serata.

Station 19 4 è la stagione che ha inglobato il tema della pandemia da Covid-19: negli Stati Uniti è andata in onda tra il 2020 e il 2021 insieme alla serie madre da cui è nata come spin-off, Grey’s Anatomy. Sia la quarta stagione di Station 19 che la diciassettesima del medical drama hanno ampiamente trattato il dramma dell’emergenza sanitaria da Covid e i suoi effetti sul sistema ospedaliero ma anche sulla sicurezza pubblica.

In Italia Station 19 4 è stata trasmessa in anteprima assoluta su Fox, canale satellitare di Sky, nei primi sei mesi del 2021. Solo nel luglio del 2022 approda in prima visione in chiaro sulle reti Mediaset, ma Canale5 le ha riservato un trattamento a dir poco penalizzante. La serie è stata relegata alla seconda serata inoltrata, visto che inizierà addirittura dopo la mezzanotte. Nel primo episodio della stagione, in onda la notte del 21 luglio, mentre l’auto di soccorso si occupa dei bambini vittime di un incidente stradale di ritorno da una festa, la stazione 19 si occupa degli effetti del Covid-19. Ma questa è anche la stagione della storia d’amore tra Maya e Carina, che culminerà nelle nozze tra le due.

Station 19 4 è la penultima stagione realizzata finora: la quinta è approdata direttamente su Disney+ e si è conclusa lo scorso giugno. La serie è stata rinnovata da ABC per una sesta stagione, che debutterà ad ottobre insieme alla diciannovesima di Grey’s Anatomy.

