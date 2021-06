Non solo in quello di Grey’s Anatomy, ma anche nel finale di Station 19 4 è andato in scena un matrimonio: Maya e Carina sono convolate a nozze, con l’amico Ben Warren ad accompagnarle lungo la navata e a officiare la cerimonia, ma un retroscena ancora ignoto alle due spose ha rovinato il clima di festa.

Il finale di Station 19 4 ha indagato i fatti avvenuti due giorni prima delle nozze e, nonostante l’atmosfera gioiosa delle nozze, è culminato in un cambiamento radicale per i pompieri della caserma 19 di Seattle, che rischia di spaccare il gruppo di pompieri nella prossima stagione.

Nel finale di Station 19 4 tutto è cominciato con la scoperta che Maya aveva disobbedito al comandante McAllister per salvare un bambino gravemente ustionato da un incendio in casa, piuttosto che rischiare che morisse aspettando l’arrivo dei soccorsi. Una subordinazione che McAllister non ha perdonato, dicendosi pronto a licenziare tutti i soggetti coinvolti e persino a smantellare l’intera stazione dei pompieri. A quel punto sono subentrati il protagonismo e la voglia di riscatto di Sullivan, che ha convinto McAllister a sostituire il capitano “arrogante” della stazione anziché chiuderla. A prendere il suo posto sarebbe proprio lui, con la promessa di rimettere ordine nella caserma, far fronte ai contraccolpi del caso in termini di reputazione mediatica e rimettere tutti in riga.

Il finale di Station 19 4 è diventato così quello delle nozze ma anche del licenziamento per Maya: mentre la Bishop condivideva un ballo romantico con la sua sposa, tutti i suoi colleghi ricevevano un messaggio che annunciava il suo sollevamento dai doveri di capitano. Nonostante le professate buone intenzioni, Sullivan dovrà fare i conti con sua moglie Andy: mentre lui ritiene di aver salvato la squadra e la famiglia della Stazione 19, lei è furiosa per questa mossa azzardata che ritiene un tradimento definitivo.

Il finale di Station 19 4, in onda in Italia il 28 giugno su Fox insieme a quello di Grey’s Anatomy 17, aprirà dunque un grosso conflitto personale e professionale nella prossima stagione della serie, già rinnovata da ABC.