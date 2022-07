Dopo il tiepido debutto della scorsa settimana, La Strada del Silenzio torna su Canale5 con un altro triplo episodio in cui le indagini sul rapimento continuano mentre la vita di tutti i personaggi coinvolti continua a regalare sorprese interessanti e non solo al pubblico. L’appuntamento è fissato per oggi, 20 luglio, su Canale5 a partire dalle 21.20 circa con ben tre episodi dal titolo Il riscatto, Le colpe dei padri e La Strada del Silenzio in cui, a quattro giorni dal rapimento dei bambini, continua la logorante attesa delle famiglie pesando sulle singole situazioni personali e sulla vita di coppia.

Thalea incaricata delle trattative, mette a dura prova la fiducia di Nasos. I genitori sono sempre di più dell’idea di pagare il riscatto chiedendo di abbassare la richiesta, ma non tutti sono d’accordo, e questo spinge l’agente ad evitare che le persone coinvolte agiscano a sua insaputa.

Orpheus viene interrogato e trattenuto dalla polizia, quando torna a casa riceve numerosi messaggi minatori e Spyros cerca di evitarlo ma quando decide di fuggire, il padre di uno dei bambini rapiti lo riconosce e lo aggredisce. Nasos riceve pressioni dai suoi superiori che lo spingono a tenere lontana Thalea dalle negoziazioni mentre Savas, nel covo dei rapitori, riesce a rimuovere la grata di un condotto di ventilazione, e Aristea si offre volontaria per tentare di scappare, cosa succederà a quel punto?

La Strada del Silenzio su Canale5 concluderà la risata con un omicidio che sconvolgerà la comunità di Vathi in Attica. La responsabilità di quanto accaduto è della polizia perché le indagini sono ancora in alto mare? Nasos subisce pressioni dai suoi superiori per escludere Thalea dai colloqui e raggiungere un accordo con i rapitori ma la strada sarà ancora ardua per lui e non solo.