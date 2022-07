L’estate di Lorenzo Cherubini e dei suoi fan è iniziata, ecco dunque disponibile il docufilm su Jovanotti in streaming su RaiPlay.

Il docufilm su Jovanotti

L’Estate Adesso, questo il docufilm su Jovanotti – con un titolo palesemente mutuato dalla hit L’Estate Addosso – sarà disponibile su RaiPlay in streaming gratuito a partire da domani, venerdì 8 luglio 2022.

Come annunciato dallo stesso cantautore di Sensibile All’Estate, il progetto sarà disponibile di puntata in puntata contestualmente alle date del Jova Beach Party. Dall’8 luglio 2022 sarà possibile vedere il docufilm sulle prime due date del tour a Lignano Sabbiadoro (UD) del 2 e 3 luglio.

L’Estate Adesso è il nuovo appuntamento con l’estate di Lorenzo Cherubini dopo Non Voglio Cambiare Pianeta, il viaggio che Lorenzo aveva effettuato in bici per 4000 km dal Cile all’Argentina. Come in quell’occasione, il docufilm su Jovanotti da Michele “Maikid” Lugaresi e Federico Taddia, rispettivamente fotografo e videografo del team del cantautore e autore per Rai3.

Il Jova Beach Party e Il Disco Del Sole

Il Jova Beach Party è sicuramente la stagione di concerti più attesa in Italia. Dal 2019 il cantautore romano porta la sua musica sulle spiagge più belle d’Italia, sia per le location suggestive sia per rendere al meglio la sua idea d’estate. Il palco diventa l’occasione di rimpatriate con ospiti eccellenti e momenti di sensibilizzazione sul pianeta e il clima.

Nel frattempo Jovanotti sta portando avanti il progetto ambizioso de Il Disco Del Sole, un album “aperto” che viene composto di EP in EP fino alla fine del 2022. Per il momento abbiamo ascoltato La Primavera, ma da domani venerdì 8 luglio arriverà anche Oasi.

Il docufilm su Jovanotti viene presentato sui social dallo stesso protagonista con queste parole: “Un nuovo viaggio, molto meno solitario ma ancora più estremo e avvincente”.

