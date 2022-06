Sensibile All’Estate di Jovanotti sarà in rotazione radiofonica e in digital download dal 21 giugno: è il nuovo brano che Jova propone per l’estate ed è il nuovo capitolo del suo prossimo progetto discografico.

Ad annunciare Sensibile All’Estate è stato lo stesso Jovanotti dopo aver anticipato sui social, nella giornata di ieri, che proprio oggi avrebbe svelato qualcosa di particolarmente importante. Ha mantenuto la promessa e oggi, mercoledì 15 giugno, ha annunciato l’uscita di un nuovo brano inedito che ci terrà compagnia per tutta l’estate.

L’uscita in radio è attesa per martedì 21 giugno e nello stesso giorno sarà disponibile anche in tutti gli store digitali. Come comunicato dallo stesso Lorenzo, è questo il nuovo capitolo dal suo prossimo progetto discografico. Il Disco Del Sole è atteso dopo il Jova Beach Party, la tournée estiva lungo le spiagge della penisola che prenderà il via i primi giorni di luglio e proseguirà fino ai primi giorni di settembre.

Le prime date sono quelle del 2 e del 3 luglio a Lignano Sabbiadoro, l’ultima si terrà il 10 settembre a Bresso (Aeroporto – Milano)

Le date del Jova Beach Party 2022

2 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) SpiaggiaBell’Italia

3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia

8 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare

9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN)Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

5 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 AGOSTO 2022 – CASTELVOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

27 AGOSTO 2022 – CASTELVOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

2 SETTEMBRE 2022 –VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

3 SETTEMBRE2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

10 SETTEMBRE 2022 –BRESSO – MILANO Aeroporto

