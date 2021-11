Sono state annunciate le date del Jova Beach Party 2022, il tour di Jovanotti lungo le spiagge d’Italia, al via la prossima estate.

Si parità il 2 luglio per il primo dei due appuntamenti a Lignano Sabbiadoro. Si replica sulla Spiaggia Bell’Italia il 3 luglio. Il giorno 8 l’artista sarò in concerto a Marina di Ravenna, si replica il 9.

Il 13 luglio sarà la volta di Aosta e il 17 di Albenga. Due i concerti attesi a Marina di Cerveteri, il 23 e il 24 luglio del prossimo anno. Due anche gli eventi a Barletta, attesi per il 30 e 31 luglio 2022 sul Lungomare Mennea.

Ad agosto si riparte con un doppio appuntamento a Fermo. Il 12 e il 13 agosto Jovanotti sarà a Roccella Jonica. Il 19 e il 20 sono in programma due show a Vasto; il 26 e il 27 agosto sarà a Castle Volturno.

A settembre sono in programma 3 appuntamenti. Il 2 e il 3 Jovanotti sarà a Viareggio, il 10 a Bresso. Il Jova Beach Party si chiuderà, anche il prossimo anno, con un grande spettacolo in un aeroporto. Dopo lo show a Linate, Jovanotti sceglie l’aeroporto di Bresso, a Milano, per il gran finale del suo tour.

Le date del Jova Beach Party 2022

2 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) SpiaggiaBell’Italia

3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia

8 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare

9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN)Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

5 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 AGOSTO 2022 – CASTELVOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

27 AGOSTO 2022 – CASTELVOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

2 SETTEMBRE 2022 –VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

3 SETTEMBRE2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

10 SETTEMBRE 2022 –BRESSO – MILANO Aeroporto

Info biglietti

I biglietti per il Jova Beach Party MMXXII saranno disponibili in prevendita dalle ore 15.00 di oggi, venerdì 19 novembre 2021, su TicketOne e nei tradizionali circuiti di prevendita.

