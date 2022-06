Il nuovo EP di Jovanotti è Oasi. Il cantautore romano lo ha appena annunciato sui social a pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo singolo Sensibile All’Estate.

Il nuovo EP di Jovanotti: data e tracklist

Oasi sarà fuori venerdì 8 luglio con la seguente tracklist, una “cinquina” – come riferisce Jovanotti – di 5 brani con altrettanti produttori d’eccellenza.

01 Sensibile All’Estate (prod. Sixpm)

02 E Si Fa Bello Per Te (prod. Ackeejuice Rockers)

03 Oasi (prod. Rick Rubin)

04 In Viaggio (prod. AfrotroniX)

05 Yalla Yalla (prod. Jude & Frank)

Come specifica Lorenzo Cherubini, Oasi è un nuovo step de Il Disco Del Sole, il progetto ambizioso del cantautore di cui sono state già pubblicate altre parti tra il 2021 e il 2022.

Il Disco Del Sole

Con Oasi, il nuovo EP di Jovanotti diventa il terzo pacchetto di inediti che andranno a sommarsi al progetto de Il Disco Del Sole, che vedrà tutti i pezzi assemblati insieme entro la fine del 2022.

Oasi è la terza parte dopo La Primavera e Mediterraneo. Come ogni estate, Lorenzo Cherubini si riprende la scena per abbracciare il suo pubblico con il Jova Beach Party 2022 che partirà finalmente con la data del 2 luglio a Lignano Sabbiadoro (UD) per poi concludersi il 10 settembre a Bresso.

L’ultimo disco in studio di Jovanotti è Oh, Vita! (2017), e dal 2019 il suo impegno si è concentrato maggiormente nella stagione estiva. Da quell’anno, infatti, Lorenzo Cherubini porta avanti il suo Jova Beach Party superando anche le proteste degli ambientalisti che contestano la sua scelta di esibirsi sulle spiagge, una circostanza che sarebbe rischiosa per gli habitat costieri e per gli esseri viventi che li popolano.

Al contrario, Jovanotti sostiene che il suo spettacolo servirebbe proprio a sensibilizzare il pubblico al rispetto per l’ambiente.

