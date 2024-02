Debutta questa stasera su Sky, in prima serata, e in streaming su NOW la miniserie diretta da Francesco Lagi, Un Amore, con Micaela Ramazzotti e Stefano Accorsi. Quest’ultimo è anche l’ideatore insieme a Enrico Audenino, che ha curato la scrittura in collaborazione con Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi e lo stesso Accorsi.

La storia di Un’Amore percorre un arco temporale che va dall’Estate del 1997, quando i giovani Alessandro e Anna si incontrano su un treno diretto in Spagna, fino ai giorni nostri.

I due protagonisti della serie da giovani sono interpretati da Luca Santoro e Beatrice Fiorentini mentre in età adulta hanno i volti di Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti.

Dopo il loro primo incontro i due iniziano a scambiarsi delle lettere. La loro storia va avanti a distanza per vent’anni. Nel frattempo ognuno si è fatto la propria vita. Un giorno decidono di incontrarsi a Bologna e quell’attrazione iniziata nel 1997 si trasforma in passione e poi in amore.

La relazione tra Alessandro è Anna è però segnata dalla quotidianità che i due hanno vissuto lontani l’uno dall’altra, con la donna che non riesce a lasciarsi totalmente andare, anche a causa della relazione che ha col suo compagno Guido.

GUARDA IL TRAILER

L’elemento temporale della trama è dettato da continui feedback e da una colonna sonora caratterizzata da canzoni degli anni ’80 e ’90, che puntano a proiettare lo spettatore all’epoca dei fatti narrati.

È la cosa più difficile raccontare in tv o al cinema un sentimento così complesso come l’amore, perché convoglia in sé miriadi di significati. Qui raccontiamo una storia nata quasi per sbaglio. E quale non lo è? Credo che dall’imperfezione possa nascere l’amore assoluto. Stefano Accorsi

Continua a leggere Optimagazine