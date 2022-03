A giudicare dal primo teaser La Moglie dell’Uomo che Viaggiava nel Tempo proverà a staccarsi dall’immaginario di Un Amore all’Improvviso, il primo adattamento del romanzo di Audrey Niffenegger, cercando una propria identità rispetto al film con Eric Bana e Rachel McAdams.

Un primo assaggio della serie HBO La Moglie dell’Uomo che Viaggiava nel Tempo è arrivato col teaser che ne annuncia l’uscita nel mese di maggio: in Italia potrebbe arrivare su Sky, in ragione dell’accordo di esclusiva per la distribuzione di contenuti originali che lega la tv satellitare al canale statunitense, ma non c’è ancora una conferma in questo senso.

La Moglie dell’Uomo che Viaggiava nel Tempo è la serie per cui Theo James ha lasciato Sanditon, il period drama di ITV che l’ha consacrato sul piccolo schermo. Qui appare al fianco di Rose Leslie in una storia d’amore condizionata da una condizione eccezionale: Henry DeTamble è un uomo che soffre di una rara malattia genetica che lo porta a viaggiare nel tempo, scomparendo di tanto in tanto e ritrovandosi nei posti più impensabili, col suo solo corpo e senza vestiti, prima di riuscire a tornare indietro e ricongiungersi con la moglie Clare Abshire. I due si sono innamorati quando lei era solo una bambina e lo ha visto per la prima volta apparire dal nulla nel giardino di casa: inizia così una storia che negli anni sopravvivrà alla distanza forzosa e alla degenerazione della malattia, tra romanticismo e sofferenza.

La Moglie dell’Uomo che Viaggiava nel Tempo è prodotta da Steven Moffat, un esperto dei viaggi nel tempo visto che è stato showrunner di Doctor Who, nonché creatore di Sherlock. Ecco le prime immagini promozionali, la sinossi e il teaser della serie.

Continua a leggere su optimagazine.com

@HBO