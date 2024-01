Our Flag Means Death è stata cancellata da HBO Max. La commedia sui pirati è andata in onda per due stagioni sul servizio di streaming americano, mentre in Italia è ancora inedita. La serie ha debuttato nel marzo 2022, con il lancio della seconda stagione nell’ottobre 2023.

“Anche se Max non andrà avanti con la terza stagione di Our Flag Means Death, siamo così orgogliosi delle storie gioiose, esilaranti e toccanti che il creatore David Jenkins, Taika Waititi, Rhys Darby, Garrett Basch, Dan Halsted, Adam Stein , Antoine Douaihy, e l’intero cast e troupe hanno dato vita”, ha detto un portavoce di HBO Max in una nota. “Ringraziamo anche i fan devoti che hanno abbracciato queste storie e costruito una comunità meravigliosa e inclusiva attorno alla serie tv.”

Nel cast della serie, Rhys Darby, Samson Kayo, Vico Ortiz, Ewen Bremner, Joel Fry, Matthew Maher, Kristian Nairn, Con O’Neill, David Fane, Samba Schutte, Nat Faxon e Leslie Jones.

La serie è vagamente basata sulle reali avventure del pirata del XVIII secolo Stede Bonnet, interpretato da Darby. Nella seconda stagione, dopo aver scambiato la vita apparentemente incantata di un gentiluomo con quella di un spavaldo bucaniere, Stede è diventato capitano della nave pirata Revenge. Lottando per guadagnarsi il rispetto del suo equipaggio potenzialmente ribelle, le fortune di Stede cambiano dopo un fatidico incontro con il famigerato Capitano Barbanera (Taika Waititi). Con loro sorpresa, Stede e Barbanera, completamente diversi, hanno trovato più che amicizia in alto mare… hanno trovato l’amore. Ora devono sopravvivere.

David Jenkins ha creato la serie ed è stato produttore esecutivo e showrunner oltre a dirigere più episodi. Waititi è stato anche produttore esecutivo insieme a Garrett Basch, Dan Halsted, Adam Stein e Antoine Douaihy.

In un’intervista, uscita dopo il finale della seconda stagione, Jenkins aveva rivelato di avere dei piani per un nuovo capitolo, che, secondo lui, sarebbe dovuto essere l’ultimo per Our Flag Means Death:

“La struttura del primo atto, secondo atto, terzo atto è così soddisfacente quando è fatta bene e non ti limiti a dare il benvenuto. Penso che questo mondo dello show sia enorme, e se la terza stagione avrà successo, potremmo andare avanti in modo diverso. Ma penso che la storia di Stede e Ed sia di tre stagioni”.

