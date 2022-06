La Casa di Carta: Corea debutterà il 24 giugno su Netflix, con una storia ispirata alla trama della serie originale ma calata in un contesto politico-economico radicalmente diverso. Il remake coreano de La Casa di Carta sarà infatti ambientato durante una fittizio processo di unificazione dei sistemi economici delle due Coree, intrecciando dunque questioni politiche e finanziarie all’azione tipica dell’heist movie (qui il teaser e i dettagli su trama e cast).

Anche La Casa di Carta: Corea ha il suo Professore, lo stratega che inventa e gestisce l’ambizioso piano di rapina. In questo caso sarà interpretato da Park Hae-soo, noto al pubblico di Squid Game come Cho Sang-woo, mentre l’attrice di Lost Kim Yunjin sarà la detective Seon Woojin (la Raquel Murillo della versione spagnola). Il Professore della serie originale, Alvaro Morte, non ha dubbi sul fatto che l’esperimento funzionerà, come ha dichiarato a news18.com, parlando dell’imminente debutto della nuova iterazione de La Casa di Carta.

Inoltre Morte non esclude che i protagonisti de La Casa di Carta: Corea e quelli dello show spagnolo possano incontrarsi in futuro e condividere le rispettive esperienze nell’interpretazione dei personaggi.

Ho appena visto il trailer di Money Heist: Korea e penso che sia molto bello. I coreani sanno come fare. Sanno come mettere in scena finzione e azione e sono abbastanza sicuro che sarà molto bello. Spero che andrà alla grande. Non conosco il cast, ma spero che un giorno potremmo incontrarci e discutere: ‘Ehi, come ti sei avvicinato al personaggio del Professore e come lo hai costruito? Perché io l’ho fatto in questo modo e vorrei sapere tu come l’hai fatto’. Sono davvero piuttosto entusiasta di questo.

La Casa di Carta: Corea arriverà a pochi mesi dal finale della serie madre, che si è conclusa a dicembre con un lieto fine capace di mettere d’accordo un po’ tutti. Un’altra estensione dell’universo narrativo del fortunato format spagnolo arriverà nel 2023 con lo spin-off dedicato al personaggio di Berlino, che sta per entrare in produzione.

