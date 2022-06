La serie Berlino, che avrà il compito di raccogliere l’eredità del fenomeno di costume La Casa di Carta, è attesa nel 2023 su Netflix, ma entro l’anno sarà certamente battuto il primo ciak. Un aggiornamento sullo stato dell’arte è arrivato da Alex Pina, creatore de La Casa de Papel e ora a lavoro sullo spin-off, insieme alla partner di sempre Esther Martinez Lobato con cui ha fondato la casa di produzione VancouverMedia.

Pina e Lobato stanno scrivendo la serie Berlino: il processo di scrittura è partito subito dopo l’addio a La Casa di Carta ed è proseguito anche durante le riprese dell’altro format originale Netflix che i due hanno ideato e prodotto, Sky Rojo, arrivata alla terza ed ultima stagione. E continua tutt’ora, come ha fatto sapere lo showrunner, mostrando alcune foto dei luoghi paradisiaci di Thailandia e Asia in cui la coppia si è messa a lavoro su Berlìn (questo il titolo originale dello spin-off).

La serie Berlino, annunciata da Netflix in concomitanza con il debutto dell’ultima stagione de La Casa di Carta, avrà come protagonista Pedro Alonso e sarà un prequel rispetto alle vicende della serie originale, con cui si intreccerà. Ora che Pina e Lobato hanno concluso la produzione di Sky Rojo 3, stanno lavorando a pieno ritmo alle storie dell’enigmatico fratello del Professore: “Abbiamo finalmente terminato le riprese e quasi finito la post-produzione e siamo tornati in Asia per scrivere una versione avanzata della prossima serie. Berlino comincia già a prendere forma” ha scritto Pina a corredo di alcune foto.

In una di queste appare anche il titolo del primo episodio della serie Berlino, che si chiamerà Parigi Mon Amour, Vol. 1. Dunque la première attesa per il prossimo anno sarà presumibilmente composta da due parti.

Continua a leggere su optimagazine.com