La Casa di Carta Corea, questo il titolo originale per l’Italia del remake coreano della celebre serie spagnola, debutta su Netflix il 24 giugno. E un primo teaser ne svela gli aspetti essenziali, confermando come l’ambientazione nel corso di un ideale processo di unificazione delle due Coree renda questa rivisitazione del format molto più carica di contenuti politici e di critica al sistema economico-sociale di quanto non fosse l’originale spagnolo.

La Casa di Carta Corea racconta l’impresa di un gruppo criminale realizzata nel momento più delicato per la storia della Corea del Nord e del Sud, la creazione di una nuova unione economica. Una rivoluzione in cui però, sul piano economico, “solo i ricchi sono diventati più ricchi” e la disuguaglianza tra classi sociali diventa sempre più spietata. Così, per protesta contro un sistema capitalista che non tiene conto delle sperequazioni, entra in campo una squadra di ladri che riunisce cittadini della Corea del Nord e del Sud, guidata dal geniale Professore, che si propone di portare a termine una rapina capace di fare la storia.

L’azione de La Casa di Carta Corea si svolge principalmente in quella che viene definita un’area di sicurezza congiunta – situata sull’odierno confine tra la Corea del Nord e quella del Sud – che contiene una zecca pronta a stampare una nuova valuta unificata, la base per costruire un’economia solida e stabile per entrambi i paesi. Il piano del Professore è quello di rubare del denaro che non è ancora stato emesso e fermare così il programma di unificazione economica.

La Casa di Carta Corea è diretta da Kim Hong-sun e prodotta per Netflix da BH Entertainment e Zium Content. Lo sceneggiatore Ryu Yong- jae, grande fan della serie spagnola originale, ha presentato così il suo progetto.

Sono stato incuriosito dalla premessa del remake perché non riguarda solo il conflitto tra ladri e polizia, ma aggiunge anche nuovi livelli come la tensione, la sfiducia e l’armonia tra la Corea del Nord e la Corea del Sud (…) una situazione in cui i ladri della Corea del Nord e della Corea del Sud uniscono le forze e la polizia del Nord e del Sud si uniscono per fermarli, con una lente di lettura coreana al marchio originale.

Il teaser de La Casa di Carta Corea mostra i protagonisti in azione: il nuovo Professore interpretato da Yoo ji-tae, Tokyo interpretata da Jung Jong-seo e Berlino interpretato da Park Hae-soo di Squid Game, insieme agli altri improbabili ladri messi assieme per il colpo (qui il cast completo). Tutti indossano le iconiche tute rosse e, in luogo della maschera di Dalì con cui si travestivano i personaggi originali, stavolta a coprire i volti della banda ci sono le tradizionali maschere Hahoe ispirate alla cultura teatrale coreana.

L’operazione La Casa di Carta Corea unisce due trend di successo, il format spagnolo diventato popolare a livello globale e l’attenzione crescente in tutto il mondo per la cinematografia coreana, come sottolinea Keo Lee, direttore dei contenuti di Netflix Korea.

L’originale La Casa di Carta ha dimostrato come la narrazione superba possa essere amata ovunque e il contenuto coreano ha dimostrato di avere lo stesso potere. Non vediamo l’ora di vedere come reagirà il mondo unendo questa storia epica con i migliori talenti coreani e un appassionato fandom globale.

