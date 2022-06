Alvaro Morte è co-protagonista, insieme a Rodrigo Santoro, della miniserie di Prime Video Senza Confini, arrivata nel catalogo dello streamer il 10 giugno. Ma potrebbe essere il suo ultimo lavoro prima di un periodo di pausa. L’attore protagonista de La Casa di Carta, terminata lo scorso anno con la quinta stagione, è passato da un set all’altro senza soluzione di continuità, smettendo i panni dell’ingegnoso ladro soprannominato Il Professore e vestendo subito dopo quelli dell’esploratore Juan Sebastián Elcano, che insieme a Ferdinando Magellano guidò la spedizione che culminò nella prima circumnavigazione del globo terrestre nel 1922.

Per Alvaro Morte è arrivato però il momento di prendersi del tempo, staccare dal set per un po’. L’attore ha dichiarato a Vertele di essere intenzionato a prendersi una pausa dal lavoro, senza specificare quanto tempo durerà. Da quando è esploso il fenomeno de La Casa di Carta, infatti, è richiestissimo in tv e non si mai preso il lusso di fermarsi: “Voglio staccare, non dal Professore, ma dal lavoro. Non mi fermo da molto tempo e ho bisogno di staccare da tutto” ha dichiarato l’interprete della serie cult di Netflix.

Alvaro Morte, calandosi nei panni di Elcano nell’avventura epica che lo ha reso il primo uomo a fare il giro del mondo, ha voluto “uscire dalla propria zona di comfort” con quest’esperienza decisamente ambiziosa ma anche molto faticosa (basta guardare quanto è stato massiccio il lavoro di trucco e parrucco per farlo entrare nel personaggio). Di qui la necessità di prendersi un periodo di pausa.

Alvaro Morte, che nel 2021 è apparso anche nella miniserie epica La Ruota del Tempo, ha però anche un altro progetto già in post-produzione: sarà il protagonista di un thriller sul traffico di esseri umani, Objetos. Si tratta del prossimo film di Jorge Dorado, regista di Mindscape e The Head (in cui aveva già diretto l’attore spagnolo), atteso entro l’anno. Al suo fianco nel cast la connazionale Verónica Echegui e l’argentina China Suárez.

