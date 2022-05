NCIS 20 ripartirà chiaramente dall’enorme cliffhanger con cui si è concluso il finale di stagione appena trasmesso da CBS negli Stati Uniti, ma proseguirà con altre trame chiave relative ad altri personaggi.

Attenzione Spoiler!

La première di NCIS 20 dovrà svelare che fine farà Alden Parker dopo la sua fuga insieme all’ex moglie Vivian (la new entry del finale della stagione 19, Teri Polo, torna anche nella prossima) e se la donna sia effettivamente coinvolta nel piano del Corvo per incastrarlo per omicidio. Ma ad avere un ruolo centrale in NCIS 20 sarà anche la salute psicologica di Torres, tema già introdotto in questa stagione appena conclusa.

Stando alle prime anticipazioni di NCIS 20, fornite dal produttore dello storico procedurale Steven D. Binder a TVInsider.com, la nuova stagione esplorerà il turbamento dell’agente speciale Torres e il suo problema con l’alcolismo, entrando nel vivo del suo malessere scatenato dagli addii a Emily Bishop prima e a Gibbs poi (i due personaggi sono usciti di scena rispettivamente alla fine della stagione 19 e all’inizio della ventesima). Binder ha anticipato come si svilupperà l’arco narrativo di Torres.

Penso che molto di ciò derivi da una concezione che Wilmer (Walderrama, interprete di Torres, nda) aveva all’inizio del personaggio, ovvero che questo ragazzo è davvero introverso e si è aperto per Bishop e poi lei se ne è andata, poi si è aperto con Gibbs e Gibbs se ne è andato. Penso che l’abbiamo visto rinchiudersi di nuovo e l’abbiamo visto lottare con l’alcol a causa di ciò. Questo malessere così profondo ad un certo punto verrà fuori. Ne abbiamo avuto un accenno nell’episodio di combattimento in gabbia in cui sono emersi alcuni dei suoi demoni interiori. Penso che sia solo la prima parte. Questo è un ragazzo che è sottoposto a una pressione tremenda. Ovviamente è un professionista e porta a termine il suo lavoro, ma ha queste pressioni interne che si accumulano dentro di lui, e ad un certo punto, saltano fuori, e penso che sia nel suo futuro.

Scopo degli sceneggiatori di NCIS 20 è dunque scavare nella personalità ermetica di Torres e affrontare i suoi nodi irrisolti, rendendo la trama che lo riguarda più oscura di quanto sia stata finora, ma non necessariamente rendendo cupo il personaggio.

Penso che diventeremo abbastanza oscuri con lui, ma cerchiamo di farlo in un modo che non distrugga ciò che amiamo del personaggio, quindi sempre al servizio di qualcosa di più grande. Non è solo pura oscurità.

NCIS 20 debutterà a settembre su CBS, nello stesso periodo in cui in Italia Rai2 trasmetterà la seconda ed ultima parte della stagione 19, attualmente in onda con un episodio ogni venerdì sera.

