Ellie Bishop lascia NCIS alla fine della stagione 18, nell’ultimo episodio trasmesso da Rai2 in prima tv l’8 ottobre, con una trama che rivela il suo coinvolgimento in una missione sotto copertura. In realtà la missione che ha spinto l’attrice Emily Wickersham ad uscire dal cast è ben più felice: diventare mamma.

L’episodio con cui Ellie Bishop lascia NCIS e Washington sarà l’ultimo per l’attrice, che sta per diventare mamma: la scorsa estate ha annunciato di essere in dolce attesa mostrando un pancino già abbastanza pronunciato, segno che il lieto evento è atteso nei prossimi mesi. A quanto pare è proprio questo il motivo che l’ha spinta ad uscire di scena dopo 8 anni, visto che non ha altri progetti professionali al momento e che evidentemente una gravidanza di Bishop non era nell’orizzonte della serie.

Va detto però che Ellie Bishop lascia NCIS, in una stagione già segnata dall’addio di Jack Sloane, con un finale aperto e con tanto di bacio (attesissimo da diverse stagioni) col collega Torres: la trama sullo spionaggio che ha messo l’agente nelle condizioni di dimettersi dal suo incarico, in modo peraltro estremamente frettoloso, è potenzialmente ancora aperta e recuperabile in futuro. Nulla vieta che il personaggio possa tornare in futuro nel team dell’NCIS, anche se il saluto dell’attrice alla serie la scorsa primavera è parso piuttosto definitivo.

Ellie Bishop lascia NCIS ma la sua partenza resta un tema importante anche nella stagione 19, che si apre proprio con un grande disagio per Nick Torres nel fare i conti con la sua assenza: nella première della stagione successiva, l’agente fa visita al vecchio appartamento di Bishop che è stato svuotato rapidamente senza lasciare tracce del passaggio della collega. Il suo vuoto nel team dell’NCIS sarà riempito dall’agente speciale Jessica Knight (interpretata dalla new entry Katrina Law).