NCIS 19 e 20 – sì, perché il longevo procedurale di CBS è già stato rinnovato per un’altra stagione – si faranno carico di esplorare il privato di Alden Parker, il nuovo capo del team dopo l’addio di Gibbs. La new entry Gary Cole è apparsa in questa stagione per riempire il vuoto lasciato dal volto storico della serie, Mark Harmon, uscito di scena nel quarto episodio della stagione 19, e ora c’è bisogno di approfondire il background del personaggio di Parker, per integrarlo sempre più nella squadra.

Finora NCIS 19 ha raccolto solo pochi frammenti sulla sua vita antecedente l’ingresso nel Naval Criminal Investigative Service e al di là del posto di lavoro, ma visto che il personaggio sembra destinato a restare in scena a tempo indeterminato (e un ritorno di Gibbs dall’Alaska appare piuttosto improbabile), è giunto il momento di dargli una profondità emotiva e un passato da esplorare.

Per questo NCIS 19 introdurrà il personaggio della sua ex moglie, interpretata da Teri Polo: l’attrice di The Fosters è stata scelta per impersonare Vivian Kolchak, un’ex agente dell’FBI che ha lasciato la polizia federale dopo il divorzio da Alden Parker e ora lavora al Dipartimento della Difesa come investigatrice del paranormale.

Il debutto in NCIS 19 per questo nuovo personaggio è previsto per il finale di stagione, che andrà in onda a maggio su CBS (in Italia solo in autunno su Rai2, quando sarà trasmessa la seconda parte di stagione). Secondo Deadline, Polo è già stata confermata anche per la stagione 20, segno che l’ex moglie di Parker non sarà solo di passaggio. Teri Polo, nota per il ruolo di Stef Adam Foster in The Fosters di ABC e nella serie spin-off Good Trouble, ha recitato anche in Northern Exposure, The West Wing e Law & Order: LA. Recentemente ha fatto parte del cast della sfortunata serie Fox The Big Leap – Un’Altra Opportunità, cancellata dopo una sola stagione.

