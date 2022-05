Il finale NCIS 19 è culminato in un enorme cliffhanger, al termine di un episodio tutto incentrato su un’accusa di omicidio per il nuovo capo Alden Parker: chi sta cercando di incastrarlo e perché?

Attenzione Spoiler!

L’episodio finale NCIS 19 ha visto il debutto di Teri Polo nei panni dell’ex moglie di Parker, dapprima vittima di un rapimento e in seguito rivelatasi parte di un piano per incastrare l’agente per omicidio. Negli ultimi minuti di Birds of a Feather, l’episodio sembra in qualche modo collegare il personaggio di Vivian al Corvo, il grande nemico di questa stagione che ha quasi ucciso Palmer e Kasie all’inizio di NCIS 19. Una trama destinata ad espandersi, visto che Teri Polo tornerà anche nella prossima stagione per un arco di episodi.

Di sicuro il finale di NCIS 19 apre la strada ad una première della stagione 20 che sarà tutta incentrata sulla fuga di Parker con la sua ex moglie, ignaro del fatto di essersi messo nelle mani della persona sbagliata. Non è ancora chiaro, però, quale sia – o se vi sia – la relazione tra Vivian e il Corvo. Parlando con TvInsider, il produttore e showrunner della serie Steven D. Binder ha dichiarato in merito: “Non possiamo escludere nulla, soprattutto perché non abbiamo ancora aperto la stanza degli sceneggiatori per la stagione 20, ma di sicuro è tutto sul tavolo“. Inoltre ha assicurato che il personaggio del Corvo sarà “più multidimensionale” dei generici cattivi delle stagioni precedenti: “Penso che il Corvo sarà sorprendente, vi lascerà davvero perplessi quando scoprirete cosa succederà con lui“. L’obiettivo per la prossima stagione è “conoscerlo un po’ meglio ed essere sorpresi da lui e magari anche relazionarci in qualche modo con lui“.

Il finale di NCIS 19, trasmesso da CBS il 23 maggio insieme a quello di NCIS: Hawai’i, arriverà in Italia soltanto il prossimo autunno su Rai2, che al momento sta trasmettendo la prima parte di stagione con un episodio in prima tv ogni venerdì sera.