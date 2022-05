Manca poco alla sospensione di NCIS 19 e NCIS: Hawai’i su Rai2 per la consueta pausa estiva: al termine del periodo di garanzia per gli investitori pubblicitari, infatti, in genere si interrompono le prime visioni tv. Non fanno eccezione i due procedurali di CBS, lo storico NCIS e il suo più recente spin-off, che andranno in panchina per qualche mese prima di riprendere con l’ultima parte di stagione in autunno.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i hanno fatto il loro debutto in coppia su Rai2 lo scorso inverno e saranno trasmessi, con un episodio ciascuno ogni venerdì in prima serata, fino al prossimo 10 giugno. Si esaurirà così gran parte della stagione, mentre per la programmazione autunnale resteranno da trasmettere 4 episodi per entrambe le serie.

Il 27 maggio NCIS 19 e NCIS: Hawai’i vanno in onda su Rai2 dalle 21.15 con gli episodi 14 e 15, rispettivamente. Ecco la trama dell’episodio di NCIS 19: il titolo Primi Passi si riferisce all’ingresso della figlia di Vance nel Naval Criminal Investigative Service.

Kayla, la figlia di Vance, entra nella squadra dopo aver completato l’addestramento al FLET-C. Leon, da buon padre apprensivo, chiede a Torres di controllarla e affida alla squadra un caso apparentemente semplice e senza rischi. Ma quella che sembra solo una tragica morte per infarto, si rivela un caso di omicidio. Tom Masuda, un chirurgo riservista della Marina, è stato avvelenato…

Dopo NCIS 19, come ogni venerdì, va in onda lo spin-off ambientato alle Hawai’i. Ecco la trama di NCIS: Hawai’i 1×15, episodio dal titolo Pirati.

Mentre Jesse sta seguendo un corso di vela con la figlia Gracie, la barca viene assalita da dei pirati, che prendono in ostaggio tutti i ragazzi a bordo e chiedono alle loro famiglie un riscatto da un milione…

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i si sono concluse questa settimana su CBS negli Stati Uniti. In Italia gli episodi sono disponibili anche in streaming per una settimana dopo la messa in onda in chiaro su Rai2.

Continua a leggere su optimagazine.com