L’assenza di Gibbs in NCIS, dopo l’addio nel quarto episodio, si è fatta sentire per tutto il resto della stagione 19, ma Mark Harmon non si è affatto ritirato in pensione. Anzi, l’attore continua ad essere uno dei produttori della serie e appare nei titoli di testa, oltre ad essere stato menzionato più volte e coinvolto nelle trame di alcuni episodi pur in sua assenza.

Un ritorno di Gibbs in NCIS, magari nella stagione 20 già rinnovata da CBS, non è dunque da escludere, anzi, è decisamente possibile: lo ha detto Sean Murray a Parade.com, un’intervista esclusiva in vista dell’imminente finale della stagione 19 su CBS (in onda in Italia in autunno).

Parlando del personaggio di Gibbs in NCIS Murray, che interpreta l’agente speciale Timothy McGee, ha spiegato che il suo interprete Mark Harmon si aggira ancora sul set e non ha affatto abbandonato la serie, visto che conserva ancora il ruolo di produttore esecutivo. Inoltre, ha aggiunto, potrebbe tornare a sorpresa in scena nei panni di Gibbs.

Fa un salto. L’ho visto due settimane fa in realtà. Quindi, è in giro. Non è che abbia fatto le valigie e lasciato la città o altro. Non lo dico solo per prendere in giro qualcuno e altre stupidaggini, ma credo davvero che Gibbs potrebbe spuntare da qualche parte. Credo davvero che ci sia una possibilità che ciò accada.

L’uscita di scena di Gibbs in NCIS era stata inizialmente interpretata come un indizio dell’imminente fine della serie con la stagione 19. In realtà l’addio di Harmon è stata una scelta personale che non ha influito sul destino della serie, visto che ci sarà una stagione 20.

Nessuno voleva che fosse la fine per tutti, incluso Mark. Stavamo navigando in acque sconosciute e non sapevamo cosa sarebbe successo. (…) Quindi, abbiamo semplicemente tenuto la testa bassa e abbiamo continuato a cercare di fare un buon lavoro e speravamo che si notasse. Penso che lo abbiamo dimostrato.

Il sostituto di Gibbs in NCIS, il personaggio di Alden Parker interpretato da Gary Cole, è stato accolto con freddezza dal pubblico perché erede di un testimone pesante, ma Murray assicura che “in nessun modo si sente come un sostituto di Mark” e che il gruppo affronta ora una dinamica diversa.

Anche se la posizione che ricopre è stata lasciata da Gibbs, ora le dinamiche di squadra sono diverse. Funzionano in modo diverso, come giusto che sia. Non dovrebbe essere la stessa cosa. Se provassimo a fare una copia carbone di quello che stavamo facendo con Mark, allora dovremmo chiederci: ‘Perché vengo al lavoro?’.

Continua a leggere su optimagazine.com