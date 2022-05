C’è spazio per April e Jackson in Grey’s Anatomy 19? Il finale della diciottesima stagione appena andato in onda su ABC ha riacceso il grande interesse del pubblico per uno spin-off dedicato alla coppia, ma ha anche lasciato intravedere la possibilità che i personaggi possano tornare, se non in pianta stabile quanto meno come guest star, nella prossima stagione già rinnovata da tempo.

Attenzione Spoiler!

Una trama che includa April e Jackson in Grey’s Anatomy 19 sarebbe decisamente plausibile: la stagione 18 si è conclusa proprio col loro arrivo a Seattle come rappresentanti della Fondazione Fox proprietaria dell’ospedale, per cercare di evitarne il collasso imminente. Lo stesso Jackson ha affidato a Meredith il compito di salvare il programma di specializzazione e la stessa reputazione di ospedale universitario del Grey Sloan. Inoltre, una scena in ascensore ha rivelato che April e Jackson sono di nuovo una coppia.

Dunque nulla osterebbe al ritorno di April e Jackson in Grey’s Anatomy 19. Da un lato l’ipotesi di uno spin-off sembra ancora aleatoria, dall’altro i due personaggi potrebbero continuare ad apparire ad intermittenza nella serie originale. Sarah Drew, parlando a Deadline del finale di stagione, ha assicurato che per ora non c’è alcun progetto sui Japril, almeno ufficialmente.

Vedo con quanto amore i fan pensano a questo ogni giorno, ma in termini ufficiali, non c’è stata alcuna conversazione a riguardo. Esiste solo nel fandom per ora.

Più plausibile che April e Jackson in Grey’s Anatomy 19 possano riapparire di tanto in tanto. Drew ha raccontato quanto sia stato speciale rientrare sul set per il 400° episodio dello show.

Mi sono sentita davvero, davvero onorata e grata di essere stata invitata a partecipare a un episodio così importante. Mi ha fatto sentire davvero come se non me ne fossi mai andata davvero e fossi sempre stata parte della famiglia, ed è stato davvero bello. Per quanto riguarda il modo in cui è stato girare l’episodio, l’esperienza è stata piuttosto surreale perché l’anno scorso, quando sono tornata (per un cameo nella stagione 17, nda), ero solo nella casa di April e ho lavorato solo con Jesse, nemmeno con la nostra normale troupe perché eravamo in un’unità speciale per girare quell’episodio. Quindi è stata un’esperienza piuttosto surreale e straordinaria tornare sul set e sui palcoscenici, camminando per il corridoio del luogo in cui ho vissuto per nove anni con le persone con cui ho lavorato e che amo così tanto. Mi sono ritrovata a girare una scena con Chandra (…) mi sembrava di essere andata via ieri. Ma la realtà è che sono trascorsi quattro anni di vita dall’ultima volta che sono stata in quello scenario. Quindi è piuttosto surreale perché sembrava tutto normale e quotidiano.

Il cliffhanger finale potrebbe riportare April e Jackson in Grey’s Anatomy 19? La trama della nuova stagione è ancora del tutto ignota (le riprese partiranno solo in piena estate), ma Sarah Drew ha accennato al limbo in cui si trova l’ospedale nell’ultima scena e a come questo potrebbe, in teoria, riaprire le porte al suo personaggio e a quello di Jesse Williams, compatibilmente coi nuovi impegni di entrambi.

Lascia decisamente aperta la possibilità che tu possa ritrovarli. Dopo che la sceneggiatura è stata resa pubblica, ho ricevuto messaggi dal cast e dalla troupe che mi chiedevano se sarei tornata l’anno prossimo a causa di come finisce l’episodio. Ma per ora non è sul tavolo. Non è qualcosa di cui nessuno ha discusso con me in alcun modo ufficiale. Ma ci sono molte domande aperte alla fine di questo episodio. Penso che lascerai questo episodio con enormi punti interrogativi: come andrà a finire? Come si riprenderà l’ospedale? Cosa succederà? Come sarà il prossimo anno? Quindi penso che ci siano un milione di domande e un milione di possibilità (…) Io ho sempre tenuto la porta aperta per Grey’s, per la mia famiglia laggiù. In termini di un ritorno permanente, non so. Sono su uno show di Apple TV+ che uscirà a luglio e aspetto di sapere qualcosa sul suo rinnovo, e ho un sacco di progetti su cui sto lavorando in questo momento. Quindi è tutto incerto, ma se si tratta di fare un salto come ospite, dirò sempre di sì.

