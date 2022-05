Il 400° episodio di Grey’s Anatomy, che per puro caso sarà anche il finale della diciottesima stagione attualmente in corso, non poteva non essere celebrato sul set con una grande festa, coinvolgendo attori, tecnici, produzione e tutti coloro che sono coinvolti nel processo di ideazione e realizzazione del medical drama.

Col 400° episodio di Grey’s Anatomy la serie di Shonda Rhimes raggiunge un nuovo record, dopo essersi già affermata come serie drammatica di prima serata più longeva della televisione superando in durata E.R. – Medici in Prima Linea. La stessa ideatrice, ora affermata produttrice legata anche da un contratto milionario con Netflix (Bridgerton, Inventing Anna), ha ribadito quanto inaspettato fosse questo traguardo: “Mai in tutti i miei sogni avrei pensato di creare uno show che sarebbe ancora andato forte dopo 400 episodi. Siete i migliori fan di sempre. Grazie a tutti“. Già in passato la showrunner aveva dichiarato che agli albori della sua carriera non avrebbe scommesso un soldo su Grey’s Anatomy e sulla sua durata. Invece hai fatti l’hanno smentita, visto che la serie non solo è ancora in onda, ma è stata già rinnovata per una stagione 19 e presumibilmente arriverà fino alla ventesima.

La festa sul set per il 400° episodio di Grey’s Anatomy, al termine delle riprese del finale di stagione, ha coinvolto tutti i principali attori dello show e le maestranze, con tanto di torta che riproduce il logo storico della serie e lo Space Needle simbolo della città di Seattle, in cui Grey’s Anatomy è ambientata. Shonda Rhimes è intervenuta con un messaggio in collegamento, mentre la protagonista Ellen Pompeo ha tenuto un breve discorso per sottolineare quanto il duro lavoro e la dedizione di tutti coloro che sono davanti e dietro le telecamere sia stato fondamentale per raggiungere quest’incredibile soglia: “Non si arriva a questo numero di episodi senza questo livello di passione” ha dichiarato l’attrice, come si può vedere dalle storie condivise da Disney, la società madre di ABC che ha mostrato alcune immagini dei festeggiamenti sul set.

L’evento per il 400° episodio di Grey’s Anatomy è stato organizzato da ABC e Disney, che “hanno sorpreso il cast e la troupe con una dedica sul palco, commemorando definitivamente l’eredità dello spettacolo ai Prospect Studios come promemoria della magia che si compie proprio in quel posto“, secondo una dichiarazione rilasciata dalla rete.

Negli Stati Uniti il 400° episodio di Grey’s Anatomy andrà in onda il 20 maggio: sarà il 20° della stagione 18, atteso in Italia a giugno su Disney+.

Continua a leggere su optimagazine.com