Il ritorno dei Japril in Grey’s Anatomy 18 sarà forse una delle poche trovate memorabili di questa stagione molto sottotono: a sorpresa ABC ha annunciato il rientro in scena di due dei personaggi più amati in assoluto della serie, che si erano ritrovati e poi congedati insieme un anno fa.

I Japril in Grey’s Anatomy 18 saranno in sostanza il regalo finale di questa stagione davvero poco apprezzata in termini di trame e personaggi: il loro passaggio a Seattle darà modo di scoprire come è andato il loro anno insieme a Boston, alla guida dei progetti d’inclusione sociale della Fondazione Fox.

L’episodio coi Japril in Grey’s Anatomy 18, in onda il prossimo 26 maggio negli Stati Uniti e in arrivo a giugno in Italia su Disney+, sarà l’ultimo della stagione e il primo per Jesse Williams da quando l’attore ha lasciato Grey’s Anatomy la scorsa primavera dopo 12 stagioni. Sarah Drew, invece, era uscita di scena al termine della quattordicesima stagione con un finale insoddisfacente (il matrimonio tra April e il paramedico Matthew), che non era piaciuto nemmeno alla stessa interprete, prima di apparire nuovamente a pochi episodi dalla fine di Grey’s Anatomy 17 per preparare il terreno all’addio di Jackson al Grey Sloan. I due personaggi erano partiti insieme per Boston con la loro figlia Harriett per lavorare insieme ad una sanità più inclusiva e ora si riaffacciano nell’ospedale che ha visto nascere la loro storia d’amore.

Questa apparizione dei Japril in Grey’s Anatomy 18 probabilmente si rivelerà solo un modo per festeggiare il 400° episodio della serie, ripescando due personaggi che hanno fatto la storia del medical drama, per regalare qualche scena celebrativa al pubblico. In merito all’eventualità di un suo ritorno nello show, Williams aveva dichiarato subito dopo il suo addio: “Penso che sia del tutto possibile (…) adoro l’idea di mantenere aperta questa opzione“. Ma è anche vero che entrambi gli interpreti, Drew e Williams, si sono detti aperti all’idea di uno spin-off sui Japril per esplorare la loro nuova vita, che potenzialmente potrebbe riportarli insieme. Ed è anche vero che ABC ha ordinato proprio uno spin-off di Grey’s Anatomy, il terzo dopo Private Practice e Station 19: che questo ritorno dei Japril in Grey’s Anatomy 18 sia l’episodio back-door pilot che apre la strada alla nuova serie?

