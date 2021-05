C’è futuro per i Japril dopo Grey’s Anatomy 17×14? L’episodio che ha annunciato l’addio di Jesse Williams alla serie dopo 12 stagioni ha riunito April e Jackson nel comune intento di spendersi nel sociale: partiranno per Boston per usare la Fondazione Fox per progetti di inclusione ed equità, ma lo faranno come una famiglia o come due genitori separati?

Secondo Sarah Drew, guest star dell’episodio, il futuro dei Japril dopo Grey’s Anatomy 17×14 sta al pubblico immaginarselo: certo, visto che April ha annunciato di aver divorziato da Matthew, tutto lascia presumere che i due si ritroveranno. Di sicuro l’attrice è convinta che il lieto fine sia possibile. Anzi, il suo rammarico nel dover lasciare la serie alla scadenza del contratto tre anni fa era proprio quello di non aver visto April e Jackson finire insieme.

Parlando a The Hollywood Reporter dell’episodio e di cosa sarà dei Japril dopo Grey’s Anatomy 17×14, l’attrice si è detta entusiasta di aver partecipato all’uscita di scena dell’amico Jesse Williams, con una reunion dell’iconica coppia. Inoltre l’attrice è convinta che la trama usata per questo addio sia la più idonea, perché “è sorprendente e necessario uno spettacolo sulla giustizia razziale in campo medico, l’equità e l’uguaglianza“.

Quella relazione tra noi due, i ‘Japril’, è così significativa per entrambi. Sembrava il momento perfetto per tornare e fare un episodio speciale per poter aiutare Jackson a fare la sua grande partenza (…) Lasceremo al pubblico il compito di giungere a qualunque conclusione li renda più felici. Non ho mai nascosto il desiderio che i Japril finissero insieme, è quello che ho sempre voluto. Uno dei miei più grandi dolori nel lasciare alla stagione 14 è che non si sono ritrovati insieme. Ma chissà cosa succede quando si recheranno a Boston…

Parlando dell’idea che possa esserci un futuro di coppia per i Japril dopo Grey’s Anatomy 17×14, la Drew ha sottolineato la natura speciale di quell’episodio, tanto che i membri della troupe pensavano che lei e Williams stessero girando uno spin-off della serie. Idea che accarezzerebbe volentieri, visto che l’impegno congiunto dei Japril nel mettersi al servizio del prossimo potrebbe essere una buona trama di partenza per una nuova serie.

Lui lavorerebbe da una posizione di potere economico e influenza nell’apportare quel cambiamento, e lei sta lavorando con persone che soffrono per essere dei senzatetto. Questi due potrebbero cambiare il mondo della medicina. Io lo guarderei quello spettacolo! È divertente sognare! Chissà, ma non dipende da me!

Difficile pensare che Jesse Williams voglia far proseguire la storia dei Japril dopo Grey’s Anatomy 17×14 con uno spin-off, dopo oltre dieci anni nei panni dello stesso personaggio. A differenza della Drew, infatti, stavolta sembra che sia stato l’attore a decidere di andarsene per dedicarsi ad altri progetti, tra cui la regia e la produzione, oltre che l’attivismo. Per Sarah Drew resta comunque la soddisfazione di aver dato un finale migliore alla coppia e ai loro sostenitori.