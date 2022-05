Il 3 giugno esce Strangis, il suo EP d’esordio: ci sarà anche un instore tour per Luigi Strangis. Incontrerà i fan e firmerà le copie del disco in alcuni negozi di musica della penisola.

All’interno 7 canzoni, alcune delle quali tra le più apprezzate ad Amici di Maria De Filippi. In Strangis ci sono Muro e Tondo ma anche il brano Vivo, che gli ha consentito di avere accesso al talent show. E poi l’ultimo singolo di Luigi, Tienimi Stanotte, brano fondamentale nel suo percorso verso la vittoria della ventunesima edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

Un paio di settimane dopo il trionfo nel programma, Luigi Strangis torna sui social per annunciare novità ai suoi sostenitori: ci sarà un instore tour promozionale al quale si accederà acquistato il disco nei negozi aderenti, ossia nei punti vendita dove si terranno gli eventi.

Negli ultimi giorni si è dedicato alle prime interviste: è stato ospite da Silvia Toffanin per Verissimo su Canale 5 e da Mara Venier per Domenica In su Rai1. Ma non solo TV: Luigi si è raccontato anche in importanti emittenti radiofoniche e a giugno sarà sul palco del Future Hits di Radio Zeta. Ma non è finita qui perché a giugno inizia anche l’instore tour promozionale.

Le date dell’instore tour di Luigi Strangis

3 giugno: Marcianise (CE) – Centro commerciale Campania, ore 17.00 – Mondadori

4 giugno: Roma – Via Appia Nuova 51, ore 15.00 – Mondadori

5 giugno: Reggio Calabria – CC Porto Bolaro, ore 16.00 – Mondadori

8 giugno: Milano – Piazza Duomo, ore 15.00 – Mondadori

10 giugno: Campi Bisenzio (FI) – CC I Gigli, ore 17.00 – Mondadori

11 giugno: Bologna – CC Vialarga, ore 15.00 – Mondadori

12 giugno: Padova – Piazza Insurrezione, 3 – ore 15.00 – Mondadori

13 giugno: Marghera (VE) – CC Nave De Vero, ore 16.00 – Mondadori

Queste le canzoni di Strangis:

Tienimi stanotte

Muro

Tondo

Partirò da zero

Vivo

Riflessi (Live)

Rumore