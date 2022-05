Ci sarà anche Luigi Strangis al Future Hits Live 2022 di Radio Zeta. Il vincitore di Amici 2022 si aggiunge in corsa al cast già annunciato, fortemente voluto dagli ascoltatori di Radio Zeta che aveva aperto un sondaggio per chiedere di votare i finalisti del talent show.

Su RTL 102.5 Play, nella sezione “Special & Contest” gli ascoltatori sono stati chiamati a scegliere la loro canzone preferita tra “Sogni al cielo” di Alex, “Dove sei” di Sissi, “Tienimi stanotte” di Luigi e “Karma” di Albe. A vincere il Contest è stato Luigi Strangis, che ha conquistato così un posto sul palco del Future Hits Live 2022.

La prima edizione del Future Hits Live 2022 di Radio Zeta si terrà a Roma ed è già sold out: tutti i biglietti sono andati a ruba in pochissime settimane, complice un cast d’eccezione, particolarmente apprezzato dai giovanissimi e non solo.

Dopo aver trionfato ad Amici 2022, dunque, per Luigi Strangis c’è già un importante appuntamento promozionale in programma: il 9 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma ci sarà anche lui, in mezzo a tanti Big della musica italiana.

L’annuncio è stato dato in occasione della finale di Amici, in diretta TV su Canale 5 domenica 15 maggio, quando Luigi ha vinto anche il premio delle radio proprio con il nuovo singolo Tienimi Stanotte.

Già attesi sullo stesso palco alcuni degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano. Ci saranno Gaia e Irama ma anche Tananai ed Elodie, Gazzelle e Sangiovanni. Non potevano mancare, poi, i vincitori in carica del Festival di Sanremo, reduci dal 6° posto all’Eurovision: Mahmood e Blanco.

Future Hits Live 2022: tutti gli ospiti

Gazzelle, Franco126, Ernia, Alfa, Fulminacci, Massimo Pericolo, Gaia, Carl Brave, Sick Luke, Chiello, Mahmood, Blanco, Ariete, Coez, Coma_Cose, Ditonellapiaga, Achille Lauro, Rkomi, Sangiovanni, Margherita Vicario, Psicologi, Tananai, Elodie, Irama, Luigi Strangis.

