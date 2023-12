Sono stati annunciati i concerti di Luigi Strangis nel 2024. Il vincitore di Amici toccherà alcune delle più importanti città italiane per portare la sua musica nei club in versione unplugged.

“Questa estate ho fatto due date completamente in acustico e l’atmosfera che abbiamo creato era incredibile, così incredibile che ho deciso di riproporre tre date in versione unplugged in contesti più intimi. Ci saremo noi e qualche strumento, non ci servirà altro”, scrive Luigi Strangis sui social nello svelare le prime tappe della tournée che nel 2024 lo porterà a suonare in tutto lo stivale.

Tre gli appuntamenti annunciati già sul finire del 2023, per i quali i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta Italia.

Parliamo di appuntamenti attesi per il mese di maggio 2024.

Il primo è quello del giorno 20 a Largo Venue di Roma, il secondo è in programma a Milano il 22 maggio, presso Santeria Toscana 31. Il 25 maggio, poi, Luigi Strangis farà ritorno a casa, in Calabria, per esibirsi al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

I prezzi dei biglietti per i concerti di Luigi Strangis nel 2024

Per i tre concerti, i biglietti sono in vendita. Per gli appuntamenti di Roma e Milano, i biglietti sono disponibili al prezzo di 34,50 euro per posto unico intero non numerato, in piedi. Per entrambe le tappe è possibile acquistare il Vip Pack al prezzo di 54,50 euro che comprende l’ingresso anticipato al luogo dell’evento con la possibilità di occupare le prime file sottopalco.

Per la data a Lamezia Terme, i biglietti sono in vendita al prezzo di 34,50 euro per la platea, la barcaccia e i palchi alti centrali. Al prezzo di 28,75 euro invece si acquista un biglietto per il settore dei palchi alti laterali.