Luigi Strangis alla finale di Amici: il vincitore in carica del talent show guidato da Maria De Filippi riconsegna la coppa in diretta. Un rito, un passaggio del testimone che si verifica di anno in anno. Stavolta tocca a Luigi Strangis fare gli onori di casa e riportare in studio la coppa vinta lo scorso anno.

Sarà lui l’unico ospite della finale di Amici attesa per domenica 14 maggio, in diretta. Per l’edizione attualmente agli sgoccioli si tratta del primo ed unico appuntamento Serale in diretta e l’unico che quindi prevede l’utilizzo del televoto per raccogliere le preferenze del pubblico da casa. Saranno quindi direttamente i fan a scegliere il vincitore di Amici 22.

Per il vincitore di Amici 22 c’è un premio del valore di 150.000 euro in gettoni d’oro. Il vincitore di categoria di aggiudicherà invece un premio in gettoni d’oro del valore di 50.000 euro, da investire sul proprio percorso. Nel corso della puntata viene assegnato anche il premio Tim, del valore di 30.000 euro in gettoni d’oro. Ad assegnarlo è la giuria tecnica. Sponsorizzato da Tim anche il premio della critica del valore di 50.000 euro in gettoni d’oro.

Verrà assegnato un premio Radio, un premio Oreo del valore di 20.000 euro in gettoni d’oro, premio Marlù del valore di 7000 euro in gettoni d’oro.

Info televoto della finale di Amici

Sarà il pubblico a votare il vincitore di Amici 2022. Come funziona il televoto della finale di Amici? Si vota tramite sms, App Mediaset Infinity e sito web, si vota anche da App WittyTV e da Smart TV abilitata al voto. Invitiamo gli interessati a leggere attentamente le istruzioni QUI e il regolamento.

I finalisti di Amici 22

Angelina

Mattia

Isobel

Wax