Nek e Andrea Delogu tornano in TV con un nuovo appuntamento di Tim Summer Hits su Rai2 il 9 luglio. L’evento musicale dell’estate è ancora una volta trasmesso da Piazza del Popolo a Roma, terzo ed ultimo degli appuntamenti attesi dalla città eterna.

Dalla prossima settimana, infatti, si cambia città. Sarà Piazza Fellini a Rimini a ospitare il palco di TIM Summer Hits ma ricordiamo che tutte le serate sono state prevenitivamente registrate e vengono trasmesse in TV non in diretta. Dopo i tre appuntamenti capitolini, sarà dunque Rimini a far cantare il pubblico sulle note dei tormentoni di alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali.

Intanto, scopriamo cosa vedremo oggi in TV, 9 luglio. Tanti i cantanti attesi dal vivo e nel corso della puntata, non mancheranno le incursioni nel backstage di TIM Summer Hits, presieduto da Gli Autogol che proveranno a strappare alcune interessanti curiosità agli artisti ospiti della serata.

Diversi saranno inoltre i collegamenti con Ema Stokholma, direttamente dal box di Rai Radio 2.

Tra i cantanti attesi sul palco di Roma segnaliamo Tananai e Luigi Strangis, Piero Pelù e Federica Carta ma anche Shade, Rosa Chemical, Arisa e Matteo Romano. Di seguito l’elenco completo dei cantanti attesi sui Rai2 dalla registrazione che si è tenuta a giugno nella centrale Piazza Del Popolo a Roma.

Ognuno di loro ha portato sul palco il singolo con il quale si presenta in radio in estate, in solitaria o in featuring.

Gli ospiti di Tim Summer Hits il 9 luglio su Rai2

Ana Mena, Arisa, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boro, Carl Brave, Coma_Cose, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi, Federica Carta, Guè, Levante, Mara Sattei, Marracash, Matteo Romano e Luigi Strangis, Merk & Kremont, Orietta Berti, Piero Pelù e Alborosie, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Shade, Sophie And The Giants, Tananai, Tony Effe, Wayne, Wax.