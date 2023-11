Arriva Stupida Libertà di Luigi Strangis, il nuovo singolo annunciato via social dallo stesso artista. A lanciarlo, una speciale iniziativa per i bambini, invitati a raffigurare la libertà attraverso un disegno e ad inviarlo al cantante via Instagram, attraverso messaggi privati.

Una sola regola: quella di non dare regole ai bambini e di invitarli ad esprimersi in completa libertà su un concetto che è appunto, la libertà più assoluta.

Non si hanno dettagli sul fronte della data di uscita del brano. Luigi Strangis ha riferito che verrà pubblicato presto, ma non è sceso nei dettagli. Probabilmente arriveranno nei prossimi giorni.

“Stupida Libertá uscirà presto

Come vi ho già detto domandate ai bambini che conoscete e che hanno piacere a farlo, di esprimere il concetto di libertà attraverso un disegno

Non date loro indicazioni, preservate la purezza dei bimbi

Li aspetto in DM”, questo il suo messaggio sui social.