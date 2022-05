Tienimi Stanotte di Luigi è uno dei brani che l’artista ha rilasciato durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi. Il brano vanta la firma di Giordana Angi, autrice apprezzata e cantautrice che ha visto tra le sue esperienze proprio la permanenza ad Amici di Maria De Filippi in qualità di concorrente.

La collaborazione tra Luigi Strangis e Giordana Angi proseguirà anche a riflettori spenti. Giordana è infatti tra i fondadotir dell’etichetta indipendente 21Co che ha messo sotto contratto Luigi (e Alex) e con la quale entrambi rilascerenno i primi Ep. Tutto sull’album di Alex e tutto sull’album di Luigi.

Aspramente criticata, Giordana ha già risposto per le rime alle numerose critiche che l’hanno raggiunta via social nel momento dell’annuncio della sua nuova avventura artistica che vede come prime uscite proprio i progetti di due dei concorrenti più amati dell’attuale edizione del programma.

Tra i brani di Luigi, in particolare, i fan apprezzano l’up tempo Tienimi Stanotte, che non mancherà in scaletta nei suoi live estivi come non mancherà sul palco della finale di Amici. A decidere il vincitore sarà il pubblico sovrano e Luigi ha ottime possibilità di trionfare.

Comunque vada, Tienimi Stanotte farà parte del suo ep d’esordio per raccontare la richiesta di un uomo nei confronti della persona amata: le chiede di trascorrere insieme la notte, qualunque cosa accada l’indomani, perché “niente è come noi”.

Testo Tienimi Stanotte di Luigi

La prima cosa che penso quando mi sveglio

Mi infilo i vestiti e sembro te

Ho ancora la tua pelle addosso, sulle ossa

Il tuo inchiostro addosso, sulle ossa

La prima cosa che penso quando t’incontro, riscelgo te

Ho ancora il mio sbaglio addosso, sulle ossa

Il tuo sbaglio addosso, sulle ossa

E niente è così, niente è così, nana

Niente è come noi (nanananana)

Niente è così, niente è così, nana

Niente è come noiTu tienimi stanotte

Domani non lo so ma chi se ne fotte

No, tu tienimi stanotte

Andiamo di poesie, le tue, le mie

Le cose che stanotte

Non possiamo fare ma rimarranno fatte

Tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Sei l’ultima e la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un cuore che sanguina (senza te)

Se non ti va la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un sole che lacrima (senza te)

E sono al tappeto

M’innamoro sicuro

Il mondo è una bestia

Nei tuoi occhi mi curo

Sei l’ultima e la prima volta, nananananana

L’ultima e la prima (nananananana)

La prima cosa che perdo quando ti chiamo

È sempre la voce, lei cerca te

Ho ancora il tuo bacio addosso

Sulle ossa il tuo volto addosso, nella testa

E niente è così, niente è così, nana

Niente è come noi, nanananana

Niente è così, niente è così, nana

Niente è come noiTu tienimi stanotte

Domani non lo so ma chi se ne fotte

No, tu tienimi stanotte

Mi bevo le bugie, le tue, le mie

Le cose che stanotte

Stiamo per fare e rimarranno fatte

Tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotteSei l’ultima la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un cuore che sanguina (senza te)

Sei l’ultima la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un sole che lacrima (senza te)

E sono al tappeto, m’innamoro sicuro

Il mondo è una bestia, nei tuoi occhi mi curo

Sei l’ultima la prima volta, nananananana

L’ultima la prima (nananananana)

Sei l’ultima la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un volto che scalpita (qui con te)

Sei l’ultima la prima volta

Tienimi stanotte c’è un sogno che si agita (qui con te)

E sono al tappeto m’innamoro sicuro

Il mondo è una bestia nei tuoi occhi mi curo

Sei l’ultima la prima volta, nananananana

L’ultima e la prima, nananananana

Continua a leggere su optimagazine.com