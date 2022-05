Grey’s Anatomy 19 è stata rinnovata con largo anticipo da ABC, nonostante le voci di un’imminente fine della serie, auspicata in primis dalla protagonista Ellen Pompeo, si rincorrano ormai da qualche anno. La rete, però, non sembra voler rinunciare alla sua serie di punta e al suo marchio storico, nonostante un calo fisiologico di ascolti e di qualità.

Tant’è vero che nemmeno Grey’s Anatomy 19, stando alle dichiarazioni dei dirigenti di ABC, dovrebbe essere l’ultima stagione della serie. Chiaramente la rete punta a raggiungere il ventennale, dopo che il medical drama ha già raggiunto il primato di serie drammatica di prima serata più longeva della tv.

Grey’s Anatomy 19 potrebbe dunque essere solo un ponte verso la ventesima stagione. Ma cosa ne pensano gli attori impegnati in molti casi da diversi anni nello stesso ruolo? Il cast ne ha parlato alla Grey’s Anatomy 400th Episode Celebration, la festa che si è tenuta a Hollywood alla fine delle riprese dell’ultimo episodio della stagione 18, che è anche il 400° della storia della serie. Chandra Wilson, interprete di Miranda Bailey, ha dichiarato a PEOPLE che negli anni il cast ha pensato a “così tanti finali” di serie, scartandoli poi di volta in volta, che ormai semplicemente non pensa più alla conclusione di Grey’s Anatomy. E come lei anche altri colleghi.

Pensando a Grey’s Anatomy 19, che debutterà a settembre su ABC, l’attore e regista Kevin McKidd ha detto chiaramente di non sapere “come finirà questo spettacolo a questo punto“. L’interprete del dottor Owen Hunt, nel cast dalla stagione 5, ha recentemente auspicato il ritorno nella serie della collega Sandra Oh anche solo per un cameo. E a proposito della conclusione dello show, ha dichiarato a PEOPLE di aver prefigurato una fine già per questa diciottesima stagione in corso, salvo poi doversi ricredere:

Pensavamo tutti che questa stagione sarebbe stata la fine. Sentivo che stavamo tutti andando verso la fine, in questa stagione. Ma il pubblico sembra volerne ancora di più (…) Con gli spettacoli medici, c’è una quantità infinita di storie perché ci sono nuove persone che entrano negli ospedali ogni singolo giorno. Ecco perché è difficile vedere davvero quale può essere la fine. Tutto quello che posso dirti è che qualcosa che va oltre tutti noi a questo punto.

Grey’s Anatomy 19 non segnerà la fine della serie nemmeno per Camilla Luddington, interprete di Jo Wilson: “È difficile immaginare che si chiuda ora“, ha detto l’attrice. Insomma, la strada per raggiungere il ventennale sembra tutta in discesa.

