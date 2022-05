Kevin McKidd non si arrende al fatto che Sandra Oh non voglia tornare in Grey’s Anatomy: l’attore, che interpreta Owen Hunt dal 2008 e che ha diretto moltissimi episodi della serie finora, ha parlato dell’amica ed ex collega di set come dell’unica persona che gli piacerebbe rivedere con indosso un camice da chirurgo al Grey Sloan Memorial, anche per un solo episodio.

Parlando di Sandra Oh in occasione dei festeggiamenti per il 400° episodio della serie, che sarà anche il finale della stagione 18, McKidd ha dichiarato a People di essere a lavoro per convincere l’interprete di Cristina Yang a realizzare anche un semplice cameo prima che il medical drama si concluda. Orizzonte che per ora appare lontano, visto che è già stato rinnovato per la stagione 19.

Sandra Oh ha dichiarato più volte di non aver intenzione di riprendere il suo storico ruolo, ma McKidd racconta di essere seriamente intenzionato a farle cambiare idea.

Mi piacerebbe – e lo dico sempre – che Sandra Oh tornasse. Non credo che lo farà. Continua a dire che non lo farà. Ogni volta che la vedo, la punzecchio sempre dicendole: ‘Dai, dai. Solo uno’. Forse un giorno dirà di sì. Cerco sempre di convincerla. Penso che ci sia un modo per convincerla a fare un altro. Lei è davvero un’artista. E quando va avanti, va avanti. Quindi, non lo fa perché ha dei risentimenti, è solo che è andata avanti.

Sandra Oh e Kevin McKidd sono “molto amici“, come conferma l’attore, sin dai tempi della loro interpretazione di Cristina e Owen, legati da un’appassionata e difficile relazione in Grey’s Anatomy. Dopo tante guest star di ritorno nelle ultime due stagioni della serie, da Patrick Dempsey a Kate Walsh, quello di Sandra Oh resta il nome più ambito per il pubblico, orfano del personaggio di Cristina ormai dalla decima stagione. McKidd assicura, tra il serio e il faceto, che proverà a riportarla in scena: “Allora Sandra, sto venendo a prenderti“.

