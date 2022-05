Tulsa King con Sylvester Stallone debutterà quest’autunno insieme a Yellowstone 5 e segnerà la prima volta in carriera per il leggendario interprete di Rocky Balboa in una serie televisiva da protagonista.

Paramount+ ha annunciato che la sua serie originale Tulsa King con Sylvester Stallone, protagonista ma anche produttore esecutivo, farà il suo debutto in anteprima con due episodi domenica 13 novembre. Il creatore e candidato all’Oscar Taylor Sheridan, autore di punta di Paramount dopo il successo di Yellowstone e del suo spin-off 1883, è il produttore esecutivo della serie insieme al candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Award Terence Winter (I Soprano, The Wolf of Wall Street), che sarà anche al timone come showrunner e sceneggiatore. Attualmente in produzione a Oklahoma City, il format è prodotto da MTV Entertainment Studios e 101 Studios.

Tulsa King con Sylvester Stallone, esattamente come avvenuto con altre due serie di Sheridan, 1883 e Mayor of Kingston Town, andrà in onda su Paramount Network con l’episodio di debutto il 13 novembre, con un evento speciale in simulcast subito dopo l’attesissima première della quinta stagione di Yellowstone: quest’ultima non è ancora in produzione, ma i primi episodi saranno pronti per l’autunno. Yellowstone 5 sarà infatti distribuita in due parti e la prima debutterà proprio insieme a Tulsa King il 13 novembre.

Allo stesso modo, il secondo episodio di Tulsa King con Sylvester Stallone andrà in onda subito dopo Yellowstone il 20 novembre, mentre tutti i restanti episodi saranno resi disponibili per lo streaming con un’uscita settimanale ogni domenica, in esclusiva su Paramount+. In Italia, se dovesse seguire le orme di Yellowstone, potrebbe arrivare su Sky Atlantic nel 2023.

Tulsa King con Sylvester Stallone è la storia del capomafia newyorkese Dwight “The General” Manfredi, che appena rilasciato dopo 25 anni di carcere ed esiliato senza tante cerimonie dal suo boss decide di aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Dwight costruisce lentamente un suo clan composto da un gruppo di personaggi improbabili, sperando che lo aiutino a formare un nuovo impero criminale in un luogo che gli è completamente estraneo. La serie è prodotta da Sheridan, Winter e lo stesso Stallone, insieme a David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin e Allen Coulter.

