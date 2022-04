La produzione di Yellowstone 5, stando alle previsioni, sarebbe dovuta partire questa primavera, ma a quanto pare potrebbe slittare rispetto alle attese. La nuova stagione della celebre serie neowestern di Taylor Sheridan, con protagonista Kevin Costner, dovrebbe debuttare entro novembre 2022, ma è attualmente ancora in fase di pre-produzione.

Un aggiornamento su Yellowstone 5 è arrivato dall’attore di origini Comanche Gil Birmingham, che nella serie record di ascolti di Paramount Network interpreta il capo della riserva indiana Broken Rock Thomas Rainwater, intenzionato a reclamare la restituzione del ranch di Yellowstone ai nativi americani.

Birmingham tornerà in Yellowstone 5, ma ha spiegato che il cast non ha ancora nemmeno letto la sceneggiatura dei nuovi episodi, dunque non c’è ancora un piano di produzione ufficiale. Birmingham ne ha parlato durante la promozione della nuova miniserie di FX Under the Banner of Heaven, in cui recita al fianco di Andrew Garfield. L’attore ha confermato di non essere impegnato nelle riprese di Yellowstone e di non essere nemmeno al corrente di cosa accadrà al suo personaggio: “Non abbiamo ancora ricevuto i copioni” ha spiegato a E!News. Il collega Garfield ha rilanciato sottolineando come, ad ogni modo, non gli sia “permesso parlare. A pena di morte, non rivelerà nulla sulla nuova stagione“.

Se le riprese di Yellowstone 5 dovessero partire entro la fine della primavera, l’obiettivo del debutto entro l’anno potrebbe essere rispettato senza problemi, viceversa se i tempi dovessero allungarsi l’esordio della quinta stagione potrebbe slittare al 2023. In Italia la serie è trasmessa in prima visione assoluta da Sky Atlantic, canale 110 di Sky, mentre in chiaro è attualmente in onda dalla prima stagione su La7, ogni sabato sera con tre episodi.

