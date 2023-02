Arnold Schwarzenegger si butta nel mondo delle serie tv. La star di Terminator è il protagonista di Fubar, produzione televisiva Netflix in uscita a maggio.

Dal creatore Nick Santora (Reacher, Prison Break), la trama ruota intorno a un agente della CIA sull’orlo del pensionamento che scopre un segreto di famiglia. Costretto a tornare sul campo per un ultimo lavoro, Fubar scopre che anche sua figlia è un agente segreto (l’uno all’insaputa dell’altra). La serie tv affronta le dinamiche familiari in un contesto globale di spie, azione e umorismo.

Nel cast, accanto ad Arnold Schwarzenegger, anche Monica Barbaro (nel ruolo di sua figlia), Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio e Gabriel Luna.

“Ovunque vada, le persone mi chiedono quando farò un’altra grande commedia d’azione come True Lies”, ha detto Schwarzenegger in una dichiarazione stampa, divulgata sui maggiori media americani. “Bene, eccolo qui. FUBAR ti prenderà a calci in culo e ti farà ridere, e non solo per due ore. Hai un’intera stagione.”

Come il collega del cinema action Sylvester Stallone (attualmente protagonista di Tulsa King), anche per “Swarzy” si tratta della sua prima serie tv. Il progetto era stato annunciato nel 2020 da un’idea dello sceneggiatore Nick Santora, che è coinvolto anche come produttore insieme a Schwarzenegger, grazie a un accordo in esclusiva con David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost di Skydance Television. L’ultima apparizione televisiva di Schwarzenegger risale al 2015 in un episodio di Due Uomini e Mezzo. L’attore ha inoltre lavorato al fianco di Stallone nella trilogia cinematografica action I Mercenari.

Composta da otto episodi, Fubar è descritta come una action comedy e sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 25 maggio.

