La saga di Yellowstone, che ha battuto ogni record d’ascolto su Paramount+, continua con un ulteriore ampliamento del franchise: il prequel 1883, con Sam Elliott, Tim McGraw, Faith Hill e Billy Bob Thornton, è stato rinnovato per una nuova stagione dopo l’ottimo riscontro di pubblico e non sarà l’unico format a raccontare la storia della dinastia di imprenditori.

Yellowstone avrà infatti un secondo prequel, annunciato dal servizio di streaming di proprietà di ViacomCBS nella presentazione dei nuovi progetti agli investitori (durante la quale sono stati svelati anche i nuovi titoli in sviluppo NCIS: Sydney e il film di SEAL Team). Paramount+ rinnova la fiducia allo showrunner Taylor Sheridan ordinando un altro spettacolo sulle origini della famiglia Dutton dal titolo 1932, ambientato appunto in quell’anno.

Il secondo prequel di Yellowstone sarà ambientato dunque “durante il periodo dell’espansione occidentale, del proibizionismo e della Grande Depressione“. Sulla scia di 1883, quindi, la nuova serie seguirà una nuova generazione di Dutton nella costruzione dell’impero economico e d’immagine che li ha portati alle vicende del format originale.

Sempre retando nel franchise Yellowstone, non ci sono aggiornamenti invece su 6666, altra serie in sviluppo da parte di Sheridan, che pare abbia addirittura acquistato l’omonimo ranch per girarvi la prossima serie ambientata tra cavalli e rodei con personaggi in arrivo dal format originale. Annunciati invece molti altri spettacoli di Sheridan prodotti nell’ambito del suo accordo generale con MTV Entertainment Studios, tra cui Tulsa King con Sylvester Stallone, in arrivo su Paramount Plus in autunno, Land Man con Billy Bob Thornton, e Lioness con Zoe Saldaña come protagonista e Nicole Kidman come produttrice esecutiva, in arrivo nel 2023. Inoltre Bass Reeves, interpretata da David Oyelowo, è attesa già per il 2022.