Il finale di Station 19 5 andrà in onda su ABC negli Stati Uniti il prossimo 19 maggio, mentre è atteso in Italia su Disney+ alla fine del mese. Il dramma sui pompieri spin-off di Grey’s Anatomy termina in anticipo rispetto rispetto alla serie madre, che si allunga invece fino al 26 maggio, congedandosi per questa stagione con un doppio episodio.

ABC ha svelato la trama del finale di Station 19 5, che vede sia Andy sia Maya e sua moglie Carina alle prese con situazioni difficili da gestire: la prima deve affrontare un processo, mentre la coppia potrebbe sperimentare un momento di conflitto dopo una trama controversa sulla donazione di sperma per il loro progetto di maternità. Ovviamente non manca un’emergenza a cui rispondere impiegando tutta la squadra sul campo. Si tratta del diciottesimo episodio, che lascerà certamente diverse storyline aperte in vista della sesta stagione, già rinnovata da ABC.

Nel finale di Station 19 5 appariranno anche diverse guest star: quelle confermate da ABC sono Josh Randall nei panni di Sean Beckett, Merle Dandridge nel ruolo di Natasha Ross e Jennifer Jalene come Luisa Berrol.

Ecco la trama del finale di Station 19 5, dal titolo Crawl Out Through the Fallout, che in Italia dovrebbe essere distribuito da Disney+ il prossimo 25 maggio, salvo nuove pause nella programmazione.

Andy rintraccia un testimone per testimoniare al suo processo. Nel frattempo, Carina e Maya affrontano una situazione stressante e la squadra risponde a un incidente d’auto.

Il finale di Station 19 5 sarà seguito negli Stati Uniti dal 18° episodio di Grey’s Anatomy 18, dopodiché il medical drama proseguirà con un ultimo appuntamento speciale da due ore per celebrare il traguardo del 400° episodio della serie. Entrambe le serie sono distribuite in Italia in esclusiva da Disney+ nella selezione Star e sono recentemente uscite dal catalogo di Prime Video.

