Grey’s Anatomy e Station 19 lasciano il catalogo di Prime Video per approdare su Disney+ in esclusiva per l’Italia: dopo il lancio della piattaforma Disney, che include una lista di contenuti esclusivi intitolata Star, è diventata inevitabile la trasmigrazione dei contenuti originali di ABC da altri streamer verso il nuovo servizio.

Già da questa stagione infatti Grey’s Anatomy e Station 19 non vanno più in onda su Sky, come avvenuto sin dal loro debutto: le nuove stagioni, rispettivamente la diciottesima e la quinta, sono distribuite in esclusiva dal servizio streaming Disney+, ciascuna con un episodio inedito a settimana disponibile ogni mercoledì.

Conseguenza di questo stato di cose è che Grey’s Anatomy e Station 19 non saranno più disponibili, nemmeno con le stagioni precedenti a quelle attualmente in corso, su Prime Video: il catalogo di Amazon perde dunque sia il medical drama ambientato a Seattle sia il suo spin-off dedicato alla locale caserma dei pompieri, decisamente due dei suoi titoli più attrattivi. Entrambe le serie create e prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes non saranno più visibili a partire da mercoledì 20 aprile.

Stessa sorte di Grey’s Anatomy e Station 19 tocca ad altre produzioni ShondaLand che originariamente sono andate in onda su ABC, come Scandal e The Catch. Tra le altre serie, lasciano la piattaforma nella stessa giornata anche un cult come Desperate Housewives, Secrets And Lies, The Whispers, Blackish. Inoltre escono dalla piattaforma Amazon Criminal Minds e i due spin-off Criminal Minds: Beyond Borders e Criminal Minds: Suspect Behavior.

Grey’s Anatomy e Station 19 saranno disponibili con l’intera collezione delle stagioni finora realizzate solo su Disney+, così come la programmazione in anteprima esclusiva dei nuovi episodi proseguirà con un rilascio a settimana soltanto sullo streamer. Per quanto riguarda la programmazione in chiaro, per Grey’s Anatomy 18 bisognerà attendere l’autunno, quando i nuovi episodi arriveranno su La7, mentre per Station 19 è attesa la programmazione della quarta stagione prossimamente su Italia1.

