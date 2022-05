Per vedere Neil Patrick Harris nella sua prima serie dopo Una Serie di Sfortunati Eventi bisognerà attendere l’estate: Netflix ha annunciato che Uncoupled debutterà il 29 luglio, rilasciando un teaser e le prime immagini promozionali dello show. Si tratta del nuovo format di Darren Star, il creatore di Sex and The City e più di recente di Emily in Paris, che ha firmato un contratto per nuove sere con Netflix dopo il successo della commedia sentimentale con Lily Collins, giunta alla terza stagione.

In Uncoupled Neil Patrick Harris sarà un uomo appena tornato single, e non per scelta: Michael ha sempre pensato che la sua vita fosse perfetta fino a quando suo marito Colin, un manager dell’alta finanza, lo lascia improvvisamente dopo 17 anni insieme. Secondo la sinossi ufficiale della serie, nel suo periodo più buio “Michael deve affrontare due incubi: perdere quella che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi improvvisamente un uomo gay single sulla quarantina a New York City“.

Nel cast con Neil Patrick Harris anche Tisha Campbell nei panni della partner in affari di Michael, Suzanne; Emerson Brooks nel ruolo del meteorologo televisivo Billy; Brooks Ashmanskas come il mercante d’arte Stanley e la guest star ricorrente Marcia Gay Harden nel ruolo della mondana dell’Upper East Side Claire.

@Netflix

Dunque Neil Patrick Harris, dopo aver impersonato l’incallito sciupafemmine Barney Stinson in How I Met Your Mother, interpreta ora un omosessuale che deve rifarsi una vita uscendo dalla storia più importante che abbia mai avuto. L’attore è anche produttore esecutivo di Uncoupled. Darren Star ha creato la serie insieme ad un veterano del genere comedy come Jeffrey Richman (Modern Family, Frasier) e il format da otto episodi di mezz’ora è simile a quello che ha fatto il successo di Emily in Paris negli ultimi due anni. Sempre dalla serie Netflix ambientata a Parigi arriva l’altra produttrice esecutiva di Uncoupled, Lilly Burns. Altri produttori sono i co-creatori Star e Richman e Tony Hernandez (Younger).

Con Uncoupled Neil Patrick Harris è alla sua seconda serie per Netflix, dopo aver interpretato il malvagio Conte Olaf in Una Serie di Sfortunati Eventi, terminata dopo tre stagioni nel 2019. Oltre al ruolo in How I Met Your Mother, in onda per nove stagioni su CBS, ha impersonato Doogie Howser nel dramma omonimo della ABC dei primi anni ’90, di cui arriverà presto un reboot su Disney+ con una protagonista femminile.

Ecco il teaser di Uncoupled, che si apre con un rabbioso Michael appena mollato dal suo compagno.

Continua a leggere su optimagazine.com