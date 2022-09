Emily in Paris 3 esce su Netflix in tempo per le vacanze di Natale: a differenza delle prime due stagioni della dramedy con Lily Collins ambientata a Parigi, distribuite a fine novembre, stavolta la serie arriva in streaming coi nuovi episodi poco prima delle festività.

Emily in Paris 3 debutta il 21 dicembre di quest’anno, con tutti gli episodi che compongono la stagione: l’annuncio è arrivato all’evento globale TUDUM di Netflix, dedicato alle anteprime e alle novità sulle prossime uscite seriali e cinematografiche, tra cui Manifest 4, The Crown 5 e You 4.

Con un primo teaser di Emily in Paris 3, Netflix ha mostrato alcune immagini in anteprima: in pochi fotogrammi, la stagione si presenta come carica di scelte, a partire da quella sintomatica della protagonista Emily di tagliarsi i capelli da sola. Stretta tra la possibilità di un nuovo lavoro e il richiamo del suo capo, ma soprattutto tra l’amore per Gabriel (Lucas Bravo) e l’attrazione per il nuovo fidanzato londinese Alfie (l’attore Lucien Laviscount promosso a volto regolare della serie), l’esperta di marketing e social network è alle prese con una serie di cambiamenti che non sembra essere pronta ad affrontare.

Ecco il teaser e la trama di Emily in Paris 3, in arrivo su Netflix il 21 dicembre. Lo streamer ha diffuso anche una serie di foto promozionali dei nuovi episodi.

Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio cruciale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due percorsi molto diversi, Emily dovrà decidere esattamente dove risiede la sua lealtà – al lavoro e nella sua vita romantica – e cosa significano quelle decisioni per il suo futuro in Francia, il tutto continuando a immergersi nelle avventure e nei sorprendenti colpi di scena e trasforma quella vita a Parigi.

