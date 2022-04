Emily in Paris 3 entrerà molto presto in produzione: il guilty pleasure di Netflix ambientato in una Parigi scintillante tra sfilate ed eventi mondani continua la sua corsa nonostante l’inconsistenza della sua trama. La commedia romantica con Lily Collins tornerà con un terzo capitolo che sarà prodotto quest’estate, come ha annunciato il creatore della serie Darren Star intervenendo domenica sera durante il PaleyFest.

Emily in Paris 3 potrebbe riuscire a debuttare già entro dicembre, ma è più probabile che slitti al 2023: tutto dipende da quando effettivamente sarà battuto il primo ciak della nuova stagione, rinnovata da Netflix lo scorso anno ancor prima che la seconda atterrasse sulla piattaforma.

Tra le novità di Emily in Paris 3 ci sarà la promozione di Lucien Laviscount, che si è unito alla serie nella stagione 2 nel ruolo del manager inglese Alfie, a volto regolare del cast. Il suo personaggio, apparso per la prima volta durante le lezioni di francese di Emily, ha intrapreso una relazione con la protagonista, a sua volta però innamorata del vicino di casa, lo chef Gabriel (Lucas Bravo). Compito di Alfie è portare un po’ di leggerezza nella vita di Emily e distrarla dal pesante triangolo sentimentale con Gabriel e l’astuta Camille (Camille Razat). La promozione di Laviscount ad interprete regolare nella serie è il segno che il suo personaggio avrà molto più spazio nella nuova stagione, col triangolo destinato a trasformarsi rapidamente in un quadrilatero.

Emily in Paris 3 continuerà a seguire le vicissitudini di Emily, ambiziosa dirigente marketing di Chicago che si è trasferita a Parigi per lavoro e ha finito per restarci dopo l’allettante proposta del suo nuovo capo Sylvie di fondare una nuova agenzia di comunicazione. Lily Collins è anche produttrice esecutiva dello show, creato dal papà di Sex and The City Darren Star che ne è showrunner. Inaspettatamente Emily in Paris è diventata la serie di genere comedy più vista di Netflix del 2020.

