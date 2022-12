Emily in Paris 3 su Netflix: dal 21 dicembre debutta la terza stagione (composta da 10 episodi) della serie tv con Lily Collins, che vedrà la protagonista compiere importanti scelte in amore e sul lavoro.

Un anno dopo il suo arrivo a Parigi, Emily deve capire cosa vuole dalla vita. Resterà fedele a Sylvie, cui deve tutto o seguirà Madeline che è poi l’unica ragione per cui è andata a Parigi? Queste decisioni influiranno sulla sua permanenza nella capitale francese. Infatti, se dovesse seguire la via sicura con Madeline vorrebbe dire tornare a Chicago, e ovviamente rinunciare a tutti i progressi compiuti finora sull’imparare la lingua e la cultura francese (oltre che trovarsi nel bel mezzo di un triangolo). Non mancheranno i colpi di scena e sorprendenti avventure che solo Parigi permette di vivere.

Emily è infatti divisa tra l’affascinante cuoco Gabriel, che rappresenta il motivo per cui ha quasi distrutto la sua amicizia con Camille, e la nuova fiamma Alfie, conosciuto durante un corso di lingua francese.

Nel cast di Emily in Paris 3 su Netflix, oltre a Lily Collins ritroviamo: Lucas Bravo nei panni di Gabriel; Lucien Laviscount in quelli di Alfie; Philippine Leroy-Beaulieu è Sylvie; Bruno Gouery è Luc; Kate Walsh nei panni di Madeline; Ashley Park nella parte di Mindy Chen; e William Abadie è Antoine Lambert.

New entry di stagione: Paul Forman nei panni di Nicolas De Leon, figlio di una potente famiglia proprietari della JVMA; vive con la pressione di dover rispettare le aspettative familiari; e Meila Krelling nel ruolo di Sofia Sideris, bellissima artista greca che arriva a Parigi per esporre nella galleria di Camille, con cui si ritroverà coinvolta in una relazione clandestina.

Pronti a tornare a Parigi con Emily? Di seguito il trailer della terza stagione:

