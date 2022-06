Arriva Neil Patrick Harris in Doctor Who. Il colpaccio è stato annunciato da BBC e dallo showrunner Russell T Davies, ma i dettagli sul suo personaggio sono ancora top secret (sarà il nuovo Maestro?). L’attore di How I Met Your Mother, nonché vincitore di quattro Emmy Awards, ha condiviso la notizia su Instagram, insieme alla prima immagine di chi interpreterà:

Il mio attuale impiego. Non è mai stato così affascinante. “Grazie per avermi invitato nel tuo Whoniverse, @russelltdavies63 . Farò del mio meglio per fare del mio peggio. Questo Dottore non ha idea di cosa ci sia in serbo. E anche se lo sapesse… Chi se ne frega? Ah ah ah ah ah ah ah!

Le scene di Neil Patrick Harris in Doctor Who fanno parte dello speciale per il 60° anniversario della serie tv, che andrà in onda nel corso del 2023 e inaugurerà il ritorno di Davies come showrunner (è stato al timone dello show dal 2010 al 2015). Nello speciale rivedremo anche due colonne storiche di Doctor Who, ossia David Tennant e Catherine Tate, che tornano a vestire i panni rispettivamente del Decimo Dottore e della sua companion Donna Noble.

A proposito del loro ritorno, Davies ha scherzato sul fatto che potrebbe essere una storia ambientata in un “universo parallelo, forse è un sogno, chissà…”.

Sull’arrivo di Neil Patrick Harris in Doctor Who, lo showrunner Davies ha dichiarato: “È un grande onore aprire le porte del nostro studio al potente Neil Patrick Harris… ma chi, perché, chi interpreterà? Dovrete solo aspettare. Ma vi prometto che le cose che stiamo girando ora sono fuori scala. Dottore, stai attento!”

Davis ha anche risposto al post dell’attore di HIMYM su Instagram, “Neil Patrick Harris, benvenuto a Cardiff! Interpretando il più grande nemico che il Dottore abbia mai affrontato. Un così grande attore, un così grande uomo, è un onore e uno spasso. Divertiti.”

Ncuti Gatwa di Sex Education sarà il successore di Jodie Whittaker nei panni del Dottore, mentre Yasmin Finney (Heartstopper) interpreterà un personaggio di nome Rose (come la Rose interpretata da Billie Piper tra la seconda e la quarta stagione).

Continua a leggere su optimagazine.com.