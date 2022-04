A$AP Rocky arrestato con l’accusa di aver sparato diversi colpi d’arma da fuoco? È quanto sostiene TMZ, secondo cui il rapper e compagno di Rihanna, padre del bambino che la popstar sta aspettando, sarebbe in stato di fermo per fatti relativi all’autunno 2021.

La notizia di A$AP Rocky arrestato dalla polizia all’aeroporto di Los Angeles, mentre rientrava con Rihanna da una vacanza alle Barbados, ha rapidamente fatto il giro del mondo. Secondo TMZ, coloro che hanno assistito alla scena affermano che gli agenti stavano aspettando il cantautore e lo hanno ammanettato non appena è sbarcato dal suo aereo privato. Portato via in manette, dovrà difendersi dall’accusa di aver sparato tre o quattro colpi di pistola durante una sparatoria avvenuta nel 2021: un testimone dei fatti lo avrebbe identificato come colui che ha materialmente sparato con l’arma da fuoco.

La breaking news di A$AP Rocky arrestato dalla polizia all’aeroporto di Los Angeles è stata confermata da Alan Jackson, l’avvocato del rapper, che però non ha voluto divulgare ulteriori dettagli sulla detenzione del suo assistito, all’anagrafe Rakim Mayers. L’artista e compagno di Rihanna era già indagato da parte del dipartimento di polizia locale da qualche mese per gli stessi fatti, ovvero la sparatoria avvenuta il 6 novembre vicino a Vista Del Mar e Selma Ave, nei pressi di Los Angeles. Ad accusare il cantante è la stessa vittima della sparatoria: l’uomo è sopravvissuto agli spari e secondo la sua versione Mayers avrebbe sparato tre o quattro volte, colpendolo di striscio.

Il dramma di A$AP Rocky arrestato a poche settimane dalla nascita del loro primo figlio è l’ennesimo ostacolo che Rihanna dovrà affrontare in questo periodo turbolento: solo pochi giorni fa, era stato diffuso un rumor su un possibile tradimento da parte di A$AP Rocky, poi smentito dai diretti interessati. L’arresto sarebbe avvenuto al termine di una vacanza alle Barbados, pochi giorni che la coppia aveva deciso di dedicarsi in vista della nascita del bambino, ormai vicina. Già nel 2019, il rapper era stato detenuto per un mese in Svezia con l’accusa di violenza aggravata a seguito di una rissa in strada.

