L’arresto di Trump, nei fatti, non c’è stato. Si tratta piuttosto di una formalità cui è stato sottoposto il tycoon dopo l’ascolto di quei 34 capi d’imputazione che lo hanno visto alla sbarra del tribunale di Manhattan, un momento storico e di rottura per la storia politica americana come ha sottolineato la sua principale accusatrice, l’ex pornostar Stormy Daniels che oggi vive in una località segreta per difendersi dai sostenitori di Trump.

Che no, non sono sostenitori: i QAnon sono una setta con la scusa della fede politica ma che con quest’ultima non hanno alcuna attinenza. Dall’assalto a Capitol Hill, va detto, Donald Trump si è dato tanto da fare per rendersi esecrabile di fronte a tutto il mondo, riuscendo anche a farsi bannare dalle piattaforme. La sua più grande astuzia è quella del vittimismo, messo sul piatto anche in questi giorni di scontri giudiziari.

Negli anni sono tanti gli artisti che lo hanno attaccato: ricordiamo il Boss, Bruce Springsteen, già contestato dal tycoon per il suo endorsement a Hillary Clinton, che in un’occasione si scagliò ferocemente contro l’ex inquilino della Casa Bianca per il suo atteggiamento durante la pandemia: “Metti quella ca**o di mascherina”. Per Springsteen, infatti, Trump è il contrario della democrazia.

Anche con Lady Gaga si va sul pesante, e già dal 2020 l’allora Presidente aveva minacciato la popstar di svelare cose su di lei. Lady Gaga aveva invocato per lui il 25° emendamento e l’impeachment, allineandosi a Rihanna che in più di un’occasione ha accusato Donald Trump di razzismo.

Tra di dissidenti non manca Taylor Swift, specialmente con l’approssimarsi delle elezioni presidenziali che avrebbero decretato la vittoria di Joe Biden. Controcorrente è Kanye West, che piuttosto è un sostenitore di Trump e del suprematismo bianco, per questo sempre motivo di imbarazzo per i suoi colleghi.

Continua a leggere su optimagazine.com