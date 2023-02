Lo show di Rihanna, arrivata incinta al Super Bowl 2023, ha fatto tanto parlare e discutere. In primo luogo tutti hanno festeggiato il glorioso ritorno della popstar sulla scena in occasione dell’Halftime Show, una delle occasioni più prestigiose per gli artisti internazionali.

La voce di Umbrella, infatti, ha rivelato senza anticipazioni la sua gravidanza lasciando intendere che sarà mamma per la seconda volta. La popstar ha indossato un abito rosso con un pancione in bella vista, mostrando tacitamente di essere in dolce attesa. Il suo staff, al termine dell’esibizione, ha confermato la notizia.

Tuttavia, non tutti hanno gradito la performance di Rihanna incinta al Super Bowl 2023. Tra questi c’è l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump che al social network da lui fondato Truth Social ha affidato le sue considerazioni. Il tycoon ha scritto:

“Epic fail: Rihanna ha dato, senza dubbio, il peggior Halftime Show nella storia del Super Bowl. Questo dopo aver insultato molto più della metà della nostra Nazione, che è già in grave declino, con il suo linguaggio volgare e offensivo”.

NME ricorda che in più occasioni Rihanna ha condiviso sui social il suo dissenso nei confronti dell’ex inquilino della Casa Bianca, con scritte del tipo “f**k Trump” in evidenza e dichiarazioni. Nel 2017, per esempio, Rihanna aveva partecipato alla Women’s March capitanata da Madonna durante la quale diverse popstar non avevano risparmiato invettive contro l’allora inquilino della Casa Bianca.

Ancora, nel 2019 aveva attaccato Trump a seguito dell’ennesima sparatoria negli USA. Nel 2020, infine, Rihanna aveva riferito che l’impegno per combattere la pandemia aveva la priorità sull’album: “Cerco di salvare il mondo a differenza di Trump”.

Per questo Donald Trump ha ferocemente criticato l’esibizione di Rihanna incinta al Super Bowl 2023, memore delle invettive lanciate dalla popstar nel corso degli ultimi anni.

