I concerti di Rihanna sono un lontano miraggio, tranne se sei un riccone in grado di organizzare uno show privato per celebrare un matrimonio. Gli show dal vivo, tuttavia, non sono i soli grandi assenti: la popstar di Umbrella non sforna un disco dal 2016, dunque dalla pubblicazione di Anti.

Che fine hanno fatto i concerti di Rihanna? E i dischi?

Una risposta ufficiale non c’è, anche se i più gettonati critici ed esperti internazionali sottolineano che da anni Rihanna si tiene ben fuori dall’industria musicale, con tutti i ritmi asfissianti che questa richiede.

Billboard, ad esempio, sottolinea che sul lato economico non è certamente un problema: con i proventi dei suoi dischi e con il ricavato del suo brand Savage X Fenty, il Wall Street Journal ha fatto notare che il patrimonio commerciale della popstar varrebbe 1,4 miliardi di dollari. Sullo sfondo, i figli: il piccolo RZA è nato nel 2022, mentre nel 2023 ha messo al mondo Riot Rose.

Certamente lo show al Super Bowl del 2023 è stato l’evento musicale più seguito della storia della manifestazione. L’ultimo concerto ufficiale di Rihanna, inteso come tappa di un tour, si è tenuto ad Abu Dhabi nel 2016 in occasione dell’Anti World Tour. Per quanto riguarda i dischi, nel 2022 ha riferito a Vogue quanto segue:

“In questo periodo sto pensando al mio prossimo progetto in modo completamente diverso da come avrei voluto realizzarlo prima. Penso che questo nuovo modo mi si addica di più, è molto meglio per me. È autentico, sarà divertente per me e allevierà molta pressione”.

Lo show privato per un matrimonio in India

Il 1° marzo Rihanna si è esibita a Jamnagar, in India, per allietare il matrimonio tra Anant Ambani (figlio del miliardario Mukesh Ambani) e la compagna Radhika Merchant con un cachet da 6 milioni di dollari con una scaletta da 19 canzoni.

Come sottolinea NME, si è trattato del primo show integrale di Rihanna dal 2016. Alcuni fan non hanno gradito, accusando la popstar di preferire i milioni di un miliardario all’affetto del suo pubblico.

